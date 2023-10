Verona, un nero passa in bici e grida «Forza Napoli»: gli dicono di tutto (VIDEO)

Post-partita, i veronesi commentano e poi passa il nostro eroe. «Ne**o di merda, Dio ****, ti buco le ruote della bici». «Te do un colpo di bianco».

Un tranquillo pomeriggio post partita Verona-Napoli. Alcuni tifosi scaligeri commentano la sconfitta subita da Kvaratskhelia e compagni. Ad un certo punto passa un ragazzo di colore in bici che, innocentemente (forse ingenuo, forse malizioso) grida: «Forza Napoli!». Apriti cielo. Come dire a un veneto che è finita la grappa. La reazione è più o meno quella con una spruzzata di razzismo qua e là che ci sta sempre bene. Una sorta di evergreen. Nulla di trascendentale, un realistico spaccato post-partita.

Nel video viene utilizzato un linguaggio forte, si sentono ripetutamente bestemmie (che in Veneto vanno via come l’acqua del rubinetto, lo sappiamo, senza alcuna demonizzazione).

Il dialogo tra i tifosi del Verona è incomprensibile per i non autoctoni. Stanno dicendo che il Napoli è nettamente più forte, ha stracciato il Lecce e non ha battuto il Bologna solo perché ha sbagliato il rigore.

La sensazione è che i veronesi fossero sconsolati dopo la sconfitta della propria squadra per 3-1. Parafrasando, si sente: «Ogni anno è la stessa storia». Poi arriva l’eroe di giornata. Un ragazzo nero che, avendo capito l’oggetto del contendere, grida la frase che manda su tutte le furie i protagonisti. E giù di «Ne**o di merda, Dio ****, ti buco le ruote della bici». E infine: «Te do un colpo di bianco».

A conclusione del sonetto dantesco improvvisato, il riferimento politico ironico: «Vota Tommasi sindaco, [bestemmia]». Vota Tommasi sindaco ci pare – per chi lo ha pronunciato – l’insulto peggiore che il “ciclista” potesse ricevere, un attimo prima di quelli razzisti.

Tommasi è Damiano Tommasi, ex giocatore della Roma a cavallo tra la fine degli anni ’90 e i primi anni ’10 del 2000. Poi presidente dell’Assocalciatori una volta finita la carriera agonistica e infine sindaco di Verona alle ultime comunali con il sostegno di una coalizione di centro sinistri in cui c’erano un po’ tutti (Pd, M5S, Azione, +Europa, Psi, Europa Verde, solo per citarne alcuni).

Ieri i disordini dei tifosi del Napoli a Verona

Il Corriere di Verona stamattina scriveva:

“«Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l’intervento non solo dei poliziotti in servizio a Verona ma anche dei colleghi dei Reparti Mobili, tra cui quello di Padova, dotato di personale altamente specializzato. Azioni premeditate al pari di quelle dei black bloc», ha comunicato in una nota la segreteria provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap), segnalando che la trasferta avrebbe dovuto essere vietata“.

ilnapolista © riproduzione riservata