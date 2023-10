Il Napoli non ha mai avuto un’alternativa come Cajuste (Gazzetta)

A Verona ha mostrato qualità uniche nella rosa azzurra e poi Raspadori finalmente centravanti: “con lui la squadra trova la via del gol”

Dopo Verona, il Napoli può crescere anche senza Osimhen e Anguissa. Certo le assenze sono un problema ma possono essere anche un’opportunità, in questo caso sfruttata alla grande da Cajuste e Raspadari (a cui manca solo il gol).

Certo l’avversario non è il Real Madrid, quindi bandito ogni semplice euforia. Domani c’è l’Union Berlino e poi il Milan al Maradona. Per la Gazzetta dello Sport, però, Garcia è sulla buona strada e “vincere, in Italia come in Europa, aiuta a vincere e fa salire l’autostima del gruppo“. Su Cajueste scrive:

“Il Napoli un’alternativa così non l’ha avuta nemmeno nell’anno dello scudetto. Perché Ndombele era giocatore di altre caratteristiche e lo stesso Elmas, che può ricoprire quel ruolo, non ha il passo e la fisicità dello svedese anche se ha dimostrato di saper fare tante cose. E infatti a Verona è stato il giocatore che meglio ha sfruttato i movimenti ”a uscire” di Raspadori, arrivando pure davanti al portiere“.

E poi c’è Raspadori, un falso nove di nuova interpretazione:

“Raspadori, finalmente schierato da centravanti, ha dimostrato che lì può starci e con lui la squadra la via del gol la trova. È un “falso nove”, che sa cercarsi spazi anche altrove e crearli per gli altri“.

Insomma, secondo la rosea, il Napoli può stare tranquillo anche senza Anguissa e Osimhen. Entrambi poi a gennaio avranno la Coppa d’Africa che li terrà lontano dalla Serie A per circa un mesetto. Ma al momento Garcia ha la possibilità di scelta davanti tra Kvara, Politano, Lindstrom, Elmas jolly, Simeone e Raspadori. Tutto lascia pensare che contro l’Union Berlino partirà titolare proprio l’argentino.

E poi la felice scoperta di Natan. Certo non è Kim ma sta comunque dimostrando di meritare il posto da titolare nonostante la statistica sui gol subiti dal Napoli. Ma quello è più un problema di squadra che di singoli.

ilnapolista © riproduzione riservata