Southgate: «Non capisco i fischi a Henderson». Povero, ignora l’Arabia Saudita e i diritti civili

Al minuto 62 dell’amichevole tra Inghilterra e Australia, giocata ieri, Southgate ha deciso di sostituire l’ex capitano del Liverpool Jordan Henderson che al momento del cambio ha ricevuto un’ondata di fischi e di insulti da parte dei tifosi inglesi. Una scelta che il commissario tecnico della Nazionale inglese non ha compreso affatto. Evidentemente finge di ignorare che Henderson da paladino dei diritti Lgbt pè andato a giocare in Arabia Saudita dove l’omosessualità può comportare anche la pena di morte. Inezie per il ct inglese.

«Davvero non lo capisco, è un giocatore che ha collezionato 79 presenze per l’Inghilterra. Il suo impegno per l’Inghilterra è eccezionale. Il suo ruolo nel gruppo, dentro e fuori dal campo, è molto importante. È stato lui a prendere Jude Bellingham sotto la sua ala da quando è entrato nella squadra. È un modello per la sua professionalità. Le persone che hanno deciso di fischiare non le capisco davvero. Andiamo, giochiamo in Italia martedì e dobbiamo supportare questa squadra. Non so davvero in che direzione stia andando tutto questo. Mi sfugge la logica secondo cui decidi di fischiare un giocatore che sta mettendo cuore e anima per l’Inghilterra: questo aiuterà lui o la squadra? Non lo capisco».

Henderson, delusione dei sostenitori Lgbt del Liverpool: «Fingeva di difendere i nostri diritti»

L’ex calciatore del Liverpool Jordan Henderson è stato nominato ai British Lgbt Awards nel 2021, era uno dei pochi calciatori a sostenere la comunità Lgbt. La sua firma per il club arabo Al-Ettifaq ha deluso molti suoi sostenitori e il fondatore di Kop Otus (gruppo di sostenitori Lgbt di Liverpool) Paul Amann ha rilasciato un’intervista a SoFoot riguardante ciò.

Come ha reagito quando ha saputo della partenza di Jordan Henderson per l’Arabia Saudita?

«È stata una vera delusione. Fingeva di essere un sostenitore, aveva difeso i diritti Lgbt+, i diritti delle donne, la decenza e la dignità delle persone, per scegliere finalmente di stabilirsi in un paese, un regime, dove questi diritti sono oppressi e minacciati. Le persone che sono gay possono essere uccise dallo Stato. È uno shock vedere che qualcuno che aveva difeso i nostri diritti, che condivideva i valori del nostro club e della nostra città, ha deciso di andarsene e andare a prendere i soldi da coloro che opprimono la gente.»

Ti senti tradito?

«So che alcuni membri di Kop Outs hanno parlato di vero tradimento, ma per me, forse è un po’ forte. È sempre importante essere misurati. È più una sensazione di grande delusione. In questo modo, scredita le figure pubbliche che dicono di essere sostenitori.»

Questo ti fa dubitare della sincerità delle sue azioni?

«Assolutamente. Mi chiedo: chi è il vero Jordan Henderson? È colui che sta inseguendo i soldi a scapito dei principi? È lui che stava tenendo questo discorso di solidarietà e in quel caso, perché è andato in Arabia Saudita? Chi è l’uomo che ha fatto tutte queste dichiarazioni, che ha affermato “Ti sosterrò, sono qui se hai bisogno di qualcosa” e che ha firmato in Arabia Saudita alla ricerca di denaro? Come minimo, ci sono molti dubbi sull’autenticità dell’uomo. Come giocatore, non ho dubbi, è un ottimo calciatore, la sua eredità è intatta. Ha vinto ogni titolo possibile. Ma come uomo, come essere umano, il suo status subisce un colpo».

In Qatar, abbiamo visto personalità con la fascia da braccio One Love in alcuni stadi. Non immagina che Jordan Henderson possa approfittare della sua presenza in Arabia Saudita per diffondere messaggi positivi?

«No, non credo. La difesa di questi diritti ha recentemente fatto guadagnare all’autore di un tweet pro Lgbt+ di essere sottoposto a 450 frustate. In un Paese dove la protesta è proibita, dove i diritti umani non sono rispettati, non sarà possibile per Jordan Henderson o chiunque altro beneficiare della sua presenza.»

Perché Henderson era così importante nella lotta per l’inclusione?

«Pochissimi giocatori hanno mostrato solidarietà con la comunità Lgbt+. L’ambiente calcistico a volte è piuttosto omofobo. Jordan Henderson, d’altra parte, ha dimostrato di essere al nostro fianco. Per il capitano di una squadra mostrare tale leadership e supporto, era importante».

Il suo trasferimento avrà conseguenze sulla lotta per l’inclusione nel calcio?

«Ci sarà inevitabilmente, è un vero e proprio passo indietro. In futuro, dubiteremo di tutti coloro che hanno affermato di sostenere questi diritti. Il messaggio inviato è molto negativo. Questa non è la scelta giusta. Sempre più persone si stanno rendendo conto che i nostri veri sostenitori sono spesso i nostri compagni sostenitori, che vogliono eliminare i cori offensivi sugli spalti. Sono i nostri migliori alleati nel calcio».

