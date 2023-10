Scommesse, Ceferin: «Alcuni giocatori sono modelli di comportamento, altri no»

A LaPresse ha parlato del match tra Italia e Ucraina: «L’Italia deve qualificarsi a Euro 2024, è troppo importante».

Il presidente Uefa Aleksander Ceferin era ospite a la Fiera del Libro di Francoforte e ha parlato a LaPresse del match tra Italia e Ucraina che ci sarà il prossimo novembre, partita fatale per gli Azzurri in vista di Euro 2024. Inoltre, ha aggiunto una breve dichiarazione anche sulle scommesse.

«L’Italia deve qualificarsi a Euro 2024. Altrimenti sarebbe un disastro. L’Italia è troppo importante. Penso che l’Italia vincerà con l’Ucraina».

«I giocatori dovrebbero rappresentare un modello di comportamento. Alcuni lo sono, altri purtroppo no».

La procura lavora alla frode sportiva per le scommesse (Il Giornale):

Si punta a un livello «più alto» di un giro e siti illegali sui quali – secondo alcuni ben informati – giocano in parecchi e non solo i calciatori da giorni finiti nel polverone. Un’ipotesi, quella di eventuali profili di frode sportiva, su cui sta ampiamente lavorando la procura torinese, che di certo «non esclude nessun approfondimento» rispetto a eventuali indirizzamenti delle partite. Rispetto all’inchiesta torinese, per dirla con il sibillino linguaggio delle procure si procede – è stato riferito – con una «analisi a lungo raggio». Di cosa? Cellulari, tablet, intercettazioni: tutti necessari all’inchiesta della squadra mobile di Torino guidata da Luigi Mitola e della procura guidata dalla facente funzioni Enrica Gabetta. Inchiesta partita ben prima delle “rivelazioni” di Fabrizio Corona (cioè nel 2022) anche se è innegabile – lo ammettono gli stessi magistrati – che l’ex paparazzo abbia costretto tutti a dare una accelerata.

Come rintracciare i calciatori coinvolti (Gazzetta):

«Gli agent garantiranno sempre riservatezza, però non è così. Anche se si scommette utilizzando un account fasullo, da qualche parte ci sarà sempre un foglio, un file o un semplice pizzino, sul quale è scritto chi è in debito e quanti soldi deve dare. Ed è proprio ciò che è successo a Fagioli: si comincia con un’indagine per reati di altra natura, si finisce per scoprire l’attività illegale di un bookmaker».

