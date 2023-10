Raspadori: «Dobbiamo prendere le distanze dalla scorsa stagione e giocare come il secondo tempo di oggi»

A Dazn: «Il golf? «Abbiamo preso un mini golf e facciamo delle sfide con Demme e anche altri compagni»

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, che oggi ha segnato il gol del 2-2 contro il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn

Ho detto Garcia che tu puoi giocare ovunque ma non a destra

«Sicuramente l’ho fatto diverse volte anche nel Sassuolo. Per caratteristiche lo posso fare anche se mi sento più naturale nelle zone centrali del campo come ho sempre detto.Però credo che per caratteristiche posso farlo tranquillamente»

Da quando Raspadori gioca a golf?

«È nato perché abbiamo preso un mini golf e facciamo delle sfide con Demme e anche altri compagni»

Si deve abbandonare il passato per pensare al futuro

«Secondo me è giusto che è stata fatta una stagione pazzesca l’anno scorso, ma dobbiamo essere lucidi e capire che dobbiamo avere lo stesso atteggiamento del secondo tempo di oggi. La nostra più grande passione è giocare al calcio e farlo col massimo impegno. Oggi non è arrivata a vittoria ma secondo me l’avremmo meritata per il secondo tempo che abbiamo fatto»

