Rabiot: «Pogba? Tutto questo per una sola persona è pesante»

A Telefoot: «Alla Juventus siamo rimasti tutti abbattuti di fronte a questa notizia. Ha il nostro sostegno, speriamo ne esca nel miglior modo possibile»

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Telefoot in cui parla anche del caso Pogba. Paul infatti sta vivendo un momento piuttosto difficile tra infortuni, problemi familiari e l’accusa di doping (accertata dalle contro analisi). Il suo compagno di club e di nazionale, Rabiot, ha cercato di rincuorarlo:

«Ho avuto modo di parlare con Paul. È vero che è una situazione complicata. Alla Juventus siamo rimasti tutti abbattuti di fronte a questa notizia. Certo, noi siamo con lui. Lui ha il nostro sostegno e speriamo ne esca nel miglior modo possibile».

“J’ai eu l’occasion de discuter avec Paul. Au club on a tous été abattus par cette nouvelle-là. Il a notre soutien, on est avec lui, tout ça à la suite pour une seule personne, c’est beaucoup…” Adrien Rabiot sur la situation actuelle difficile de Paul Pogba (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/erPtx5WLIv — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2023

Rabiot continua:

«Tutto questo per una sola persona è una cosa pesante. Ho deciso di restare alla Juventus questa stagione perché mi sento bene, ho fatto un’ottima stagione l’anno scorso. E restare in un ambiente che conosco bene, in un anno in cui ci sono gli Europei, mi sembrava l’opzione migliore. Futuro? Lo vedremo più avanti, ma sono molto contento della mia situazione alla Juventus e in Francia, quindi questa è la cosa più importante».

Il francese non è la prima volta che rilascia un’intervista dal ritiro della sua nazionale. In un’intervista a Rmc Sport di qualche settimana fa, diceva:

«Da diverse stagioni, dopo il Covid, c’è stata una ripresa. È un campionato che attira buoni giocatori da ogni dove. Abbiamo l’Inter, il Milan, la Juve, le due Roma, l’Atalanta, il Napoli… Sono squadre che lottano per i quattro posti per la Champions. E’ una sfida conquistare lo scudetto. Sono felice di evolvermi lì. Più giocatori bravi ci sono, più è complicato, più mi diverto».

ilnapolista © riproduzione riservata