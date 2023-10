Post Instagram di Conte invaso dai messaggi dei napoletani

Se De Laurentiis ha ancora qualche dubbio i tifosi no. “Mister venga a Napoli che di foto così se ne può fare quante ne vuole…” “Mister ti immagino con i faraglioni dietro”

È attualmente in corso una vera e propria crisi in casa Napoli. Dopo le parole di De Laurentiis ieri alla Luiss: «con lui sto vivendo un momento no, io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa, prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle», che suonano come una delegittimazione di Garcia, si aspetta solo di capire se il patron azzurro esonererà il tecnico. Le possibilità al momento sono due, un repentino cambio in corsa, prima della ripresa del campionato, oppure una paziente attesa, almeno per i prossimi due incontri, per capire se Garcia saprà recuperare la fiducia di De Laurentiis.

Garcia sembra avere le ore contate, lui stesso potrebbe decidere di trattare una ‘resa onorevole’ con De Laurentiis, accettando una risoluzione consensuale del contratto, piuttosto che subire l’onta di un esonero così rapido. De Laurentiis ha le idee chiare, se deve cambiare vuole farlo solo per Antonio Conte e in questa direzione si è già mosso chiamando il tecnico italiano. Antonio Conte è un vincente, con una sola controindicazione: lo stipendio che chiede. È chiaro che un cambio come questo riserva delle difficoltà, Conte aveva in Premier uno stipendio che si aggirava intorno agli 8-9 milioni di euro netti a stagione e, sebbene il patron del Napoli, abbia la volontà di fare dei sacrifici per lui, bisogna che le parti trovino un accordo economico.

Ieri il tecnico leccese ha parlato dalla festa della Juve senza voler rilasciare commenti sulla situazione Napoli e trincerandosi dietro un «Bisogna avere sempre rispetto ed educazione, godiamoci la serata»

Intanto chi ha già deciso sono i tifosi del Napoli che hanno prima chiesto a gran voce l’esonero di Garcia e poi acclamato a gran voce Conte. Sono un vecchio post Instagram del tecnico infatti si sono riversati tantissimi commenti di tifosi azzurri che lo hanno invitato ad accettare per godersi le bellezze della città

“Mister venga a Napoli che di foto così se ne può fare quante ne vuole…”

“Mister ti immagino con i faraglioni dietro”

“Foto bellissima per carità, ma se dietro ci fossero stati i faraglioni però…”.

E poi ancora decine di messaggi sulla pizza migliore del mondo che lo aspetta a Napoli. Se Conte cerca qualcuno che lo faccia sentire importante, desiderato, corteggiato, basta che rivolga lo sguardo verso Partenope…

