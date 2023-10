Politano: «Dobbiamo lavorare con Garcia e portargli rispetto per le scelte che fa in campo»

A Dazn: «Dobbiamo pensare a ricompattare il gruppo e non sentire quello che dice la gente sul mister»

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona

Più importante il gol o i due assist?

«Tutti e due, oggi era fondamentale ripaortire col piede giusto e trovare la vittoria.. sapevamo che il Verona in casa è forte e siamo stati bravi a interpretarla bene»

Dove vuoi arrivare?

«Negli ultimi anni mi è mancato segnare con continuità e quest’anno ci sto riuscendo. Sto lavorando per togliermi tante soddisfazioni e quest’anno ho cominciato bene»

Come cambia il gioco a seconda della prima punta che gioca?

«Ci alleniamo tutti insieme tutti i giorni e sappiamo come giocare a scenda della prima punta che abbiamo. Ma l’importante è che la squadra trovi le misure giuste per ripartire»

Pacca della spalla di Garcia, è un’altra fase del Napoli?

«Penso che anche prima della sosta avevamo lavorato bene, dobbiamo ricominciare ricompattare il gruppo e non stare a sentire quello che dice la gente sul mister, lavorare con lui e sopratutto portargli rispetto sulle scelte che fa»

Autore del primo gol del Napoli e degli assist per i due gol di Kvaratskhelia, Matteo Politano è senza dubbio il protagonista di questa vittoria azzurra contro il Verona.

Al 27esimo la sua rete, serie di scambi corti sulla sinistra tra Mario Rui, Zielinski e Raspadori. Quest’ultimo va poi al cross sul secondo palo per un liberissimo Politano che deposita la palla in rete col piatto sinistro.

Già dopo il primo assist l’attaccante azzurro si era aggiudicato una nuova statistica di Opta che segnala che “nessun giocatore del Napoli ha preso parte a più gol di Matteo Politano in questo campionato (4 reti e 2 assist): 6, al pari di Victor Osimhen. Tutte le ultime 9 reti di Matteo Politano in Serie A sono state messe a segno in trasferta”

