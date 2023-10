Politano: «nel secondo tempo abbiamo dominato il Real che non è mai uscito dall’area di rigore»

A Sky; «Potevamo fare meglio sotto porta perché abbiamo avuto due o tre occasioni dove potevamo fare meglio. C’è tanta amarezza ma dobbiamo guardare avanti»

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha parlato a Sky dopo la sfida di Champions tra Napoli e Real Madrid

«Penso che dopo una bella partenza abbiamo avuto 10 minuti di black out nel secondo tempo abbiamo dominato col Real che non è mai uscito dall’area di rigore. C’è tanta amarezza ma dobbiamo guardare avanti»

Potevate fare meglio con la difesa del Real in difficoltà per le assenze?

«Potevamo fare meglio sotto porta perché abbiamo avuto due o tre occasioni dove potevamo fare meglio. Ma il Real è una grandissima squadra e abbiamo giocato al loro livello».

LE PAROLE DI GARCIA

Rudi Garcia, il tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della sfida di Champions contro il Real Madrid

Risultato giusto?

«Non penso, non siamo appagati. Il pareggio era più giusto, ma nel calcio a volte è così. Abbiamo giocato alla pari contro questa grande squadra. Non è un problema aver preso il primo gol come lo abbiamo preso, i ragazzi devono essere coscienti che sbagliare fa parte del gioco. Invece non mi è piaciuto che sull’1-1 non abbiamo pressato e abbiamo sofferto prendendo il secondo gol. Poi mi piace il ritorno in campo dove ho trovato un Napoli aggressivo con palleggio che ha pareggiato e poteva vincerla. Ci sono stati due episodi, il rigore per noi però anche il fallo su Olivera, perciò non parlerò dell’arbitro. Attitudine buona anche da chi è entrato»

Dubbio sulla sostituzione di Politano

«L’ho trovato stanco, lo era già alla fine del primo tempo. È entrato Elmas perché Camavinga era ammonito. Nel complesso c’era qualità e freschezza in panchina ed era giusto fare appello alla panchina».

Garcia sul Bellingham

«Il gol fa parte di un momento in cui abbiamo poco protetto l’asse della squadra dovevamo coprire con i centrocampisti l’interno e portare il gioco sulle fasce. Perdiamo un duello con sfortuna perché la palla passa tra le gambe di Ostigard che ha fatto una buona gara. È un atteggiamento sbagliato di squadra perché dovevamo essere in grado di ricompattarsi. I momenti della gara vanno capiti un po’ di più dai nostri giocatori e dai leader sul campo».

ilnapolista © riproduzione riservata