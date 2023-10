Osimhen Tik Tok, dal nigeriano non arriva alcun apprezzamento per il comunicato del Napoli

Nella storia su Instagram nessun accenno al club: parole per i napoletani (nessuna frattura) e ringraziamenti ai nigeriani che lo hanno difeso

Vicotr Osimhen ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram. Lo ha fatto per chiarire non c’è alcuna frattura con i tifosi del Napoli e per ringraziare i nigeriano che lo hanno sostenuto.

Quel che emerge è che Osimhen non ha mai parlato del Napoli né tantomeno ha parlato del comunicato con cui il Napoli ha provato a chiarire la vicenda TikTok senza peraltro scusarsi. Nei giorni scorsi era emersa un’indiscrezione secondo cui il comunicato sarebbe stato apprezzato da Osimhen. Nessuna presa di posizione ufficiale, invece, da parte del centravanti nigeriano e la dichiarazione di oggi rende chiaro che non c’è mai stato alcun apprezzamento per il comunicato di non scuse del club.

Ricordiamo che i video incriminati – poi cancellati – sono due: uno sulla capigliatura paragonata alla noce di cocco (e in rete già da una settimana, prima che scoppiasse l’incidente: è quello accusato di razzismo) e l’altro derisorio per il rigore sbagliato (è il video che ha provocato l’incidente diplomatico). A proposito di diplomazia è intervenuto anche il ministro nigeriano dello Sport con una dichiarazione ufficiale.

All’estero tanti media se ne sono occupati, compreso Bbc Africa.

Ecco cosa ha scritto Osimhen nella sua storia su Instagram.

“Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per la maglia è incrollabile mentre la indosso con orgoglio. Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarà grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre!”.

