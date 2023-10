L’attaccante su Instagram: nessun apprezzamento per il comunicato del club: «Apprezzo i nigeriani che mi hanno sostenuto. Continuiamo a diffondere unità e rispetto»

Victor Osimhen sa vivendo un periodo tumultuoso al Napoli, dopo le polemiche per i due video Tik Tok (uno in odore di razzismo e lpaltro derisiorio per il rigore sbagliato). È intervenuto anche il Ministro dello Sport nigeriano, oltre che vari giornali stranieri: all’estero il razzismo è una cosa seria.

Dopo alcuni giorni e tante parole spese anche dalla stampa è finalmente il protagonista a parlare. Osimhen infatti ha rotto il silenzio con un comunicato attraverso il suo profilo Instagram e pubblicando questo testo nelle IG Stories. Ovviamente non c’è alcun apprezzamento per il comunicato del Napoli (come qualcuno aveva voluto far credere):

“Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per la maglia è incrollabile mentre la indosso con orgoglio. Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarà grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre!”.

Il suo agente Calenda aveva scritto «Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare».

Mentre il Ministro dello Sport nigeriano in un comunicato: «Nell’ultimo fine settimana, gli sviluppi emersi da Napoli per quanto riguarda l’attaccante Victor Osimhen mi hanno molto rattristato. Le traversie di Tobi Amusan (l’ostacolista nigeriana accusata di doping, ndr) non sono state da meno. Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere direttamente anche Victor Osimhen, in modo da capire in prima persona quali sono i problemi. Ci impegniamo a stabilire i fatti. Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri, SE Yusuf Maitama Tuggar, nonché con l’ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana, Ambasciatore Mfawa Abam. Insieme, stiamo utilizzando le vie diplomatiche con l’Italia per approfondire la questione. Sotto l’attuale amministrazione di Sua Eccellenza il Presidente Bola Ahmed Tinubu, ci impegniamo a garantire che ai nostri uomini e donne sportivi venga accordato il rispetto che meritano e non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e trolling sleali che potrebbero essere dannosi per la loro carriera»

