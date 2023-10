Osimhen convocato dalla Nigeria per l’amichevole contro l’Arabia Saudita

Amichevole in programma il 13 ottobre contro la nazionale allenata da Mancini. Convocati anche gli “italiani” Chukwueze e Lookman

Si avvicina la sosta per le nazionale e le diverse federazione iniziano a diramare la lista di convocati. Fra le prime c’è la Nigeria che ha in programma un’amichevole con l’Arabia Saudita del ex ct Mancini. Le Super Aquile hanno convocato anche l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha già segnato 5 gol in Serie A ed è al secondo posto della classifica marcatori, dietro solo a Lautaro Martinez.

OFFICIAL: Super Eagles squad list for October friendlies. pic.twitter.com/NkKjJeULs0 — Soar Super Eagles (@SSE_NGA) October 2, 2023

L’amichevole in programma per venerdì 13 ottobre vedrà quindi in campo Victor Osimhen che ieri ha chiuso le polemiche per i video pubblicati dal Napoli su TikTok. Nelle polemiche si è pure inserito il ministro dello sport della Nigeria, John Owan Enoh:

«Nell’ultimo fine settimana, gli sviluppi emersi da Napoli per quanto riguarda l’attaccante Victor Osimhen mi hanno molto rattristato. Le traversie di Tobi Amusan (l’ostacolista nigeriana accusata di doping, ndr) non sono state da meno. Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere direttamente anche Victor Osimhen, in modo da capire in prima persona quali sono i problemi. Ci impegniamo a stabilire i fatti. Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri, nonché con l’ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana. Ci impegniamo a garantire che ai nostri uomini e donne sportivi venga accordato il rispetto che meritano e non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e trolling sleali che potrebbero essere dannosi per la loro carriera».

Osimhen ieri ha messo il punto sulla vicenda:

“Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per la maglia è incrollabile mentre la indosso con orgoglio. Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Forza Napoli sempre!”.

