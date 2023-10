Natan: «Mi ispiro a Thiago Silva, ma il mio vero idolo è mio padre»

Sul canale YouTube del Napoli: «Mi ha insegnato lui a giocare a calcio. Spero di vincere trofei a Napoli».

Il difensore brasiliano del Napoli Natan racconta delle sue origini in un’intervista sul canale YouTube ufficiale della società:

«Ho iniziato a giocare quando ero piccolo. Mio padre mi ha incoraggiato tantissimo da quando ero bambino. Ora i miei sono in Brasile, ma a dicembre verranno in Italia e resteranno un mese con me. Loro sono le mie fondamenta. Cerco di ripagarli con tutta la mia energia e forza di volontà sul campo. Mio padre è sempre stato il mio idolo, non era un calciatore professionista, ma mi ha insegnato lui a giocare a calcio».

Parla anche di quando ha saputo che sarebbe approdato a Napoli e delle sue ambizioni:

«Ero in ritiro con il mio vecchio club e il mio agente mi chiama: «Natan, abbiamo firmato con il Napoli». Ero senza parole. Il Napoli è un grande club europeo e adesso sto realizzando un sogno. Sono qui con una grande squadra e voglio vincere titoli, giocare tante partite e ripagare i tifosi per il loro affetto. Mi piace la città perché mi ricorda Rio De Janeiro, con il caldo, il mare e le persone sempre felici. Non conosco il napoletano… imparerò prima l’italiano e poi il napoletano».

Infine, Natan racconta di come affrontare la Serie A e dell’emozione provata nella sua prima presenza in Champions:

«Un calciatore a cui mi ispiro è Thiago Silva, grande calciatore e grande persona. Mi definisco un calciatore con molta grinta, rapido, con buona copertura e tecnica. La Serie A è un campionato molto competitivo, dal quale dovrebbero passare tutti, soprattutto i difensori, ti fa migliorare molto. Giocare la Champions League è un’emozione incredibile, l’ho sempre vista nei videogiochi e ora ho la possibilità di giocarla e sentire l’inno dal vivo».

