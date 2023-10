Napoli-Udinese, Manganiello sul rigore a Kvara: «Lo tocca appena»

Gli assistenti dalla dal Var non erano della stessa opinione hanno convinto l’arbitro a rivedere le immagini spiegando «Kvara protegge il pallone»

Durante il match tra Napoli e Udinese terminato per 4-1, al 19esimo minuto è stato fischiato un rigore su Kvaratskhelia, segnato poi da Zielinski. Dazn , tramite OpenVar , ha messo a disposizione il dialogo tra l’arbitro e la Sala Var per il contatto tra il georgiano e Ebosele. L’arbitro Manganiello dice subito dopo il fallo: «Lo tocca appena».

Dalla Sala Var, invece, non sembrano della stessa opinione e chiedono a Manganiello di rivedere l’episodio:

«La palla non la prende? No, non la prende… è il piede destro il problema. C’è il destro [di Ebosele] sul sinistro [di Kvara]. Glielo dà [il calcio sul piede], per me questo è da far vedere. Manganiello, ti consiglio di rivederla al monitor. Kvara protegge il pallone».

Una volta che Manganiello arriva al monitor, dalla Sala Var spiegano:

«Kvara protegge il pallone, Ebosele gli dà un calcio e gli sposta il piede; ha il destro sul suo sinistro». A quel punto l’arbitro si convince a dare il rigore.

Rocchi commenta:

«E’ una decisione che dal campo non è semplice. I due in Sala Var sono molto bravi, perché individuano le camere giuste e fanno il giro completo, per cui la procedura è perfetta. Il movimento dell’attaccante del Napoli è un movimento a protezione del pallone, non a cercare il contatto».

