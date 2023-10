Napoli report: ancora out Juan Jesus

Anguissa sarà in panchina contro il Milan. Gollini ha svolto allenamento in campo.

Il Napoli ha svolto la seduta di allenamento stamani a Castelvolturno in vista del match contro il Milan di domani alle 20:45 :

“La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto e seduta tattica. Chiusura di sessione con ancora partitina a campo ridotto”.

Una buona notizia per gli azzurri: è tornato ad allenarsi anche Anguissa in gruppo, già nell’allenamento di ieri. Juan Jesus e Gollini ancora out, anche se il portiere ha svolto parte dell’allenamento in campo.

NAPOLI-MILAN TRASMESSA IN CINQUE CONTINENTI:

“Riflettori planetari accesi sullo Stadio Maradona domenica sera per la decima giornata di Serie A. Napoli-Milan sarà seguita in tutto il Mondo, un evento che vedrà la copertura televisiva dei 5 Continenti”. Per gli Stati Uniti d’America sarà la Cbs a trasmettere la partita in diretta, mentre sarà in streaming su Paramount+. Per quanto riguarda il “Mena”, ovvero la regione che include Medio Oriente e Nord Africa, saranno Starzplay, Abu Dhabi Media e Abu Dhabi Sport a occuparsi delle trasmissioni. Infine, in Russia, sarà Match Tv sulle sue diverse piattaforme a mostrare il big match.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI (Sky):

Al centro dell’attacco Garcia dovrebbe schierare ancora Raspadori, reduce dal gol in Champions contro l’Union Berlino. Al suo fianco Politano e Kvaratskhelia. A centrocampo confermato il centrocampo con Cajuste al posto di Anguissa. Il camerunense però ha recuperato, ha svolto l’ultimo allenamento in gruppo. Confermata anche la difesa con il duo Rrahmani-Natan, Ostigard si accomoda in panchina. Mario Rui vince il ballottaggio con Olivera.

ilnapolista © riproduzione riservata