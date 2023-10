Napoli-Real Madrid, le probabili di Sky: in attacco ritornano Osimhen e Politano

Scelte obbligate per Garcia in difesa con il duo Ostigard-Natan. Per il Real qualche dubbio: Camavinga terzino e Modric più di Kroos

Meno di 24 ore a Napoli-Real Madrid, il big match europeo di domani sera. Il Napoli ospita il Real dell’ex Ancelotti al Maradona.

Gli azzurri di Garcia arrivano al Maradona forti di un entusiasmo ritrovato dopo le vittorie su Udinese e Lecce. Non solo due risultati schiaccianti dopo Bologna (4-1 contro i friulani e 4-0 contro i salentini) ma due prestazioni più che convincenti. La coppia Kvara-Osimhen sembra ritornata in sintonia, il nigeriano ci ha messo sette minuti per mettere a segno la palla nel secondo tempo di Lecce-Napoli.

Carichi anche gli spagnoli. Il Real di Ancelotti ha vinto l’ultima partita contro il Girona, in trasferta e in inferiorità numerica per l’espulsione di Nacho sul finire della gara. Un netto 3-0 che riporta i Blancos al primo posto nella classifica della Liga.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Real Madrid secondo Sky:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Rudi Garcia.

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius. All. Carlo Ancelotti

Alcuni ballottaggi per il Real con Modric preferito a Kroos che quindi si accomoda in panchina almeno all’inizio. Sulle fasce probabile presenza di Camavinga, il giovane centrocampista reinventato per esigenze come terzino. In attacco dovrebbe partire dal primo minuto Joselu, ma Rodrygo è pronto a scalzare il compagno.

Garcia a Sport Mediaset non ha voluto anticipare nulla sulla formazione:

«Osimhen titolare? Lo vedrete domani, non posso dirvi le cose prima di comunicarle ai giocatori».

