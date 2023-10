Il Milan è pur sempre a un punto dall’Inter, e ha un punto in più rispetto all’anno scorso, ma i ripetuti problemi tattici hanno intaccato la popolarità di Pioli

Napoli-Milan è già un bivio: chi cade, si fa molto male (Gazzetta).

Scrive la Gazzetta a proposito di Napoli-Milan:

Il Milan è pur sempre a un solo punto dall’Inter, e ha un punto in più rispetto al torneo scorso, ma i ripetuti problemi tattici hanno intaccato la popolarità di Pioli; il plateale problema del gol e il deludente contributo dei nuovi arrivati hanno avvilito l’ambiente. Pioli non può permettersi la terza sconfitta in una settimana. Garcia, in ritardo di 6 punti su Spalletti, non può rallentare il passo. Per questo Napoli-Milan è già un bivio: chi cade, si fa molto male.

ANCHE PER IL CORSERA UN PAREGGIO SAREBBE PREZIOSO PER I ROSSONERI

Si gioca Napoli-Milan e i rossoneri giocano per evitare la terza sconfitta consecutiva. Scrive il Corriere della Sera.

Dopo le dolorose batoste contro Juventus e Psg, stasera a Napoli i rossoneri dovranno fare di tutto per evitare il tris di sconfitte (che significherebbe tris di vittorie per gli avversari) e spalancherebbe inevitabilmente la crisi. I tre punti in palio, dunque, rappresenterebbero un formidabile toccasana, ma la verità è che anche un pareggio sarebbe prezioso: prima di tutto, conta interrompere la striscia nera. Per la classifica, ma soprattutto per la testa: perdere toglie certezze. Servirà, innanzitutto, il vero Rafa, quello che nelle grandi notti troppo spesso si perde: i soli 2 gol in 17 partite di Champions sono una sentenza. Pioli ha assoluto bisogno del suo talento migliore, a patto che svesta gli abiti del solista e si senta campione al servizio della squadra.

