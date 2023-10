Napoli, De Laurentiis ha assistito all’intera seduta odierna

Il report del club: “Juan Jesus ha svolto parte di lavoro con il gruppo e parte personalizzato. Gollini ha svolto allenamento con la squadra”

Il Napoli continua la sua preparazione in vista della ripresa del campionato. Il Napoli affronterà sabato 21 ottobre il Verona al Bentogodi. Nonostante gli assenti per gli impegni con le nazionali, Rudi Garcia continua gli allenamenti. A fianco il presidente De Laurentiis.

Infatti, dopo gli ultimi convulsi giorni, il presidente del Napoli ha scelto di stare vicino, molto vicino, alla squadra e al suo allenatore. Lo spettro di Conte sembra ormai lontano, ma a Garcia De Laurentiis ha dato fiducia a tempo. Tempo almeno fino alla prossima sosta, poi si tireranno le somma.

Rischiano anche alcuni quadri dirigenziali, come Meluso e Micheli. Nel frattempo al Training Konami Center di Castel Volturno:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il campionato riprenderà sabato 21 ottobre con Verona-Napoli in programma allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A.

La squadra, sul campo 3, ha svolto allenamento congiunto con la Primavera seguito da partita finale.

Chiusura di sessione con mini partitina 5 contro 5. Juan Jesus ha svolto parte di lavoro con il gruppo e parte personalizzato. Gollini ha svolto allenamento completo con la squadra.

Il Presidente De Laurentiis ha assistito all’intera seduta.

La ripresa della preparazione è fissata per lunedì“.

“De Laurentiis ha provato a costruire un clima diverso, a rimettere l’armonia al centro del villaggio. Un vero patto generale, una missione per riportare il sereno dopo la tempesta, che ha portato De Laurentiis ad ufficializzare pubblicamente la mozione di sfiducia e a inseguire Conte. Non è bastato, sarebbe servita una rivoluzione che coinvolgeva dirigenza e staff. Il rifiuto dell’ex allenatore dell’Inter ha spinto De Laurentiis a scegliere un altra via: muoversi in prima persona per sostenere Garcia, chiedendo il supporto di squadra e ambiente”.

