Mourinho disse a Terry e Cahill: «State in panchina, mi prendo Varane e un altro con 100 milioni»

Quando erano tutti al Chelsea tra il 2013 e il 2015, Mourinho si sfogò con i suoi difensori: «Voi due potete andare a fan****».

John Terry, ex difensore del Chelsea, ha raccontato all’Obi One Podcast di un suo trascorso con Mourinho. L’allenatore si sarebbe rivolto a lui e al compagno Cahill nel periodo in cui tutti erano a Londra, per poi dire:

«Voi due potete andare a fanculo. Potete sedervi sulla panchina, andrò a ingaggiare Varane e un altro dei migliori difensori al mondo per 100 milioni».

Terry resta una leggenda del calcio inglese, ma in più occasioni è stato coinvolto in ricordi o notizie particolari. Sul Napolista, per esempio, se ne parlava di recente del suo aumento di prezzi per autografi e altro ancora:

“I prezzi partono da 25 sterline per un biglietto d’ingresso, ma poi ci sono i vari benefit che si possono acquistare. Il “pacchetto di sponsorizzazione” costa 5.000 sterline e prevede un tavolo di 10 persone con cena privata di due portate con Terry, e un articolo autografato ciascuno, insieme a una fotografia con l’ex difensore. Il tavolo è andato esaurito per le serate a Bournemouth e Londra”.

In ogni caso, l’aneddoto su Mourinho è venuto fuori parlando di un altro giocatore che, all’epoca nel Chelsea, era costantemente irascibile: Kevin De Bruyne.

«Kevin De Bruyne non era una persona facile da allenare a quel tempo. Probabilmente perché giocava poco, ma era sempre a testa bassa, sempre arrabbiato e di cattivo umore. Era come un bambino che va al parco giochi e nessuno vuole giocare con lui. Ricordo quando Eto’o e lui litigarono sul campo di allenamento perché De Bruyne non si impegnava come voleva Samuel».

Ora De Bruyne è uno dei migliori centrocampisti del mondo, rientrato anche nella recente top 10 della corsa al titolo del Pallone d’Oro. All’epoca, in quel Chelsea, il suo atteggiamento e il disinteresse di altri compagni, escluso Eto’o, stavano segnando negativamente la crescita del centrocampista. Il resto è storia.

