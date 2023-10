“Mbappé, Luis Enrique sarà la spinta per convincerlo a lasciare Parigi” (As)

Su As: “Negativo inizio di stagione del Psg sia in campionato sia in Champions dove rischia di essere eliminato ai gironi”

Il Psg ha iniziato una stagione negativa rispetto alle aspettative e Mbappé, privo di Neymar e Messi, è tra i nomi per il mercato in uscita della squadra. Luis Enrique, secondo As, starebbe spingendo il giocatore al Real Madrid:

“L’inizio dell’era Luis Enrique al Parco dei Principi è discontinuo. La squadra non ha ancora trovato la sua strada in Ligue 1. Le tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta nei primi sette turni la collocano al quinto posto, fuori dai posti della Champions League. In Europa il cammino è altrettanto grigio. Inserito nel girone della morte, il Psg ha subito la seconda sconfitta più larga della sua storia in Champions League, (4-1) contro il Newcastle. Presentato come un ‘derby’ tra club-Stato, il consolidato progetto del Qatar si è arreso di fronte all’emergente avventura saudita”.

Ovviamente il grande giocatore francese non smette di dare il suo contributo, nonostante le pressioni:

“Individualmente Mbappé fa la sua parte. È capocannoniere del campionato francese con sette gol in sei partite (uno ogni 62′ e la metà del totale del Psg) e ha segnato contro il Dortmund nella prima giornata della fase a gironi di Champions. Ma la sua spinta non basta. La sua partita contro il Newcastle ha suscitato critiche”.

Il Real Madrid invece vince e sogna con un grande Bellingham, in attesa di poter discutere nuovamente una qualche trattativa con il francese:

“La telenovela di Mbappé ripartirà nel 2024 quando scadrà il suo contratto multimilionario a Parigi. Se la stagione continuerà sulla stessa strada per gli uomini di Luis Enrique, incapaci di soddisfare le ambizioni sportive di Kylian, i tamburi del suo arrivo in Spagna suoneranno di nuovo forte”.

