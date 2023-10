Mateu Lahoz, l’ex arbitro spagnolo potrebbe essere il successore di Rubiales

Ha l’appoggio implicito dei club più importanti, del collettivo arbitrale, della Fifa (ha un ottimo rapporto con Collina), della Liga e del Consiglio Superiore dello Sport

Secondo Marca l’ex arbitro spagnolo Mateu Lahoz potrebbe essere il successore di Rubiales. L’indiscrezione del quotidiano spagnolo parte da un gala di presentazione del calcio femminile. Al Gala erano presenti tutti i verti del calcio spagnolo.

“Erano presenti, oltre al massimo leader della Lega femminile, Javier Tebas, il presidente della Liga, Víctor Francos , presidente del Csd (Consiglio superiore dello sport), Javier Lozano , presidente della Lnfs (Liga Nacional de Fútbol Sala, l’organo di organizzazione e controllo del calcio a 5 in Spagna) e tanti rappresentanti di club e istituzioni“.

Mancava però il presidente della Federcalcio spagnola, assente dal gala per un impegno istituzionale improvviso. La sensazione di Marca è che il presidente ad interim della Rfef, Pedro Rocha, voglia tenere un profilo basso:

“Alcuni la interpretano come una strategia per non sovraesporsi per poter presentare la propria candidatura ufficiale alla presidenza della Federazione. Se decidesse di fare il passo, Rocha cercherebbe il sostegno dei dirigenti, attualmente molto frammentati in termini di possibile alleanza globale attorno a un unico candidato“.

Il tempo stringe e la rosa dei candidati si rivela molto ampia secondo Marca. Le elezioni probabilmente si terranno a metà marzo (l’11 marzo sembra una data plausibile). “Il Governo vuole un cambiamento profondo e visibile nell’ambiente federativo. Vuole creare anche un nuovo ordine elettorale basato sugli assi della democratizzazione, del buon governo, dell’uguaglianza, dell’inclusione e della trasparenza“.

Le trame per acquisire consenso e garantirsi un buon pacchetto di voti sono iniziate. Il dopo-Rubiales è già iniziato. Fra la rosa di possibili candidati ce n’è uno che potrebbe trovare il maggior consenso. Si tratta di Mateu Lahoz:

“Intorno a questa figura convergono il consenso e l’approvazione dei poteri di fatto del calcio spagnolo. Ha l’appoggio implicito dei club più importanti del campionato spagnolo, delle basi del collettivo arbitrale, della stessa Fifa (ha un ottimo rapporto con Pier Luigi Collina, il boss mondiale degli arbitri), della LaLiga e del Consiglio Superiore dello Sport. Questa somma di consensi lo rende un grande favorito per essere il successore di Rubiales , con il quale ha avuto seri disaccordi e che dimostrerebbe quindi anche una rottura con il recente passato“.

