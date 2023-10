Mario Rui resta a Napoli, la Selecao non lo ha convocato

Garcia ritrova così quasi tutta la sua difesa a disposizione, ma il battibecco tra agente e allenatore non aiuta il portoghese

Mario Rui resterà a Napoli nella sosta del campionato per le Nazionali perché non è stato convocato dalla Selecao portoghese.

Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martínez, ha infatti diramato le convocazioni per le partite di qualificazione a Euro 2024 che la selezione lusitana giocherà contro Slovacchia (13 ottobre) e Bosnia Erzegovina (16 ottobre). 26 i giocatori chiamati, di cui due che giocano in Serie A, Rui Patrício e Rafael Leão. Non figura nell’elenco dei convocati il terzino del Napoli Mario Rui. Dopo 6 partite giocate, i lusitani sono al comando del girone a punteggio pieno.

PORTIERI: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma).

DIFENSORI: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), João Cancelo (Barcellona), Raphael Guerreiro (Bayern), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP) e Toti Gomes (Wolverhampton).

CENTROCAMPISTI: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio Monteiro (Al Nassr), Vitinha (Paris Saint-Germain) e Bernardo Silva (Manchester City).

ATTACCANTI: Ricardo Horta (Braga), Rafael Leão (Milan), João Félix (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Pedro Neto (Wolverhampton), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Diogo Jota (Liverpool).

Il terzino è oggi dibattito di un curioso e acceso tema che coinvolge l’allenatore e il suo agente.

Garcia, in conferenza stampa, aveva detto:

«Se replico ogni volta che c’è un agente che piange. L’importante è il giocatore. Lui è venuto da me, abbiamo chiarito. Lui non condivide le cose che ha detto il suo agente. Ovviamente vorrebbe giocare di più, a me piace che sia motivato, lui è importante in questo club. Ho sempre cercato terzini sinistri di qualità e io ho la fortuna di averne due forti a Napoli».

Poi è arrivata la risposta dell’agente che ha negato le affermazioni dell’allenatore:

“Non ho intenzione di rispondere al signor Garcia ma ho il sacrosanto dovere di precisare che mai il mio assistito, Mario Rui, ha detto a lui di non condividere le mie parole”.

Sebbene sia una notizia positiva per Garcia avere un difensore in più, questo non migliora l’ambiente interno allo spogliatoio. L’allenatore ha detto una cosa e la replica successiva è stata negare quell’affermazione, senza permettere di capire ai tifosi cosa stia succedendo tra le parti.

Ora che il portoghese non è stato convocato, Garcia avrà modo di preparare meglio una difesa ridotta all’osso tra infortuni e innesti non ancora maturati del tutto.

