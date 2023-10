Manchester United, McTominay salva Ten Hag con due gol nel recupero (nonostante la papera di Onana)

Clamoroso a Old Trafford. Al minuto 91 Ten Hag era praticamente esonerato. Fa l’ultimo cambio all’87esimo, entra lo scozzese e cambia tutto

Il Manchester United pareggia al 93esimo e vince al 95esimo all’Old Trafford contro il Brentford e a questo punto Ten Hag salva la panchina. Al 91esimo era di fatto dead man walking. A salvarlo è l’ultima sostituzione, al minuto 87: McTominay al posto di Amrabat. Lo scozzese entra e segna due gol. La stagione dei Red Devils resta fin qui negativa ma almeno Ten Hag dovrebbe aver salvato il posto.

Protagonista, in negativo, era stato ancora una volta Onana. L’ex portiere dell’Inter ha combinato un’altra frittata al 26′. Batti e ribatti in area di rigore dei Red Devils, palla che finisce a Jensens che con il piatto ciabatta verso il portiere del Camerun.

Le immagini del video parlando da sole.

Finiti gli aggettivi per Onana. 55.000.000,00 di euro per questa cosa qua. pic.twitter.com/kBHWvjadQ8 — Friedkinismo (@Friedkinismo11) October 7, 2023

E se da questa prospettiva Onana sembra incolpevole, vista la vicinanza del tiro che sbuca all’ultimo, dalla telecamera posta dietro la porta, la dinamica è piuttosto chiara. Trattasi di liscio senz’appello per Onana:

Per lo United sembrava notte fonda. Poi, però, il finale thrilling. In classifica adesso è nono, con 4 vittorie e 4 sconfitte; 12 gol subiti in otto partite e 9 realizzati. L’ultima vittoria in campionato risaliva al 23 settembre, 1-0 in casa del Bunrley, poi sconfitta contro il Crystal Palace. Oggi il successo insperato.

I Red Devils hanno perso tutti gli scontri diretti finora. 3-1 contro l’Arsenal, 2-o contro il Tottenham. Anche contro il Brighton di De Zerbi, Ten Hag ne ha presi 3.

In Champions va anche peggio, due sconfitte per 3-2 contro Bayern Monaco e Galtasaray. Se con i bavaresi ci può anche stare, contro i turchi fatale l’errore dell’ex Fiorentina Amrabat che ha regalato ad Icardi il gol vittoria all’Old Trafford.

Ten Hag, con tutti i problemi extra campo e il pessimo rendimento in stagione, ha rischiato seriamente l’esonero. Il gioco fatto vedere all’Ajax è scomparso. Ora probabilmente avrà un paio di settimane per provare a raddrizzare la barca.

