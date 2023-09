Il Daily Mail ironizza su Onana: “Problemi di gestione anche con le chiavi della macchina”

Il tabloid inglese ha pubblicato le immagini del portiere di rientro dalla trasferta di Champions a cui cadono dalle mani anche le chiavi della macchina

È oramai quasi guerra in Inghilterra nei confronti di Onana, il portiere dello United arrivato in estate dall’Inter, dopo l’ennesimo errore nella partita contro il Bayern.

Quella di mercoledì in Champions è purtroppo solo l’ultima di una serie di papere del portiere: col Lens ha preso un gol da centrocampo. Poi un mancato intervento, nel match di Premier League contro il Nottingham Forest, ha scatenato l’ironia social di tanti tifosi. I supporter, però, dopo la sconfitta di ieri in Champions, non sono più tanto ironici. E c’è già chi reclama a gran voce già la cessione dell’estremo difensore, acquistato quest’estate dai nerazzurri per 50 milioni.

Ma non sono solo gli errori in campo a far parlare di Onana, il portiere dello United è decisamente bersagliato dopo questo avvio di campionato, tanto che il Daily Mail oggi pubblica le sue immagini di ritorno con la squadra dalla trasferta col Bayern mentre perde di mano anche le chiavi della macchina.

Scrive:

I problemi di gestione di Andre Onana sono continuati quando i giocatori del Man United sono tornati a casa dopo la loro sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, con il portiere raffigurato che lasciava cadere le chiavi della sua auto.

