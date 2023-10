L’Union Berlino avverte i propri tifosi in vista della trasferta di Napoli

“Indossare i colori dell’Union solamente all’interno dello stadio e non allontanarsi dal centro” sono gli avvertimenti del club

Attraverso il proprio sito ufficiale l’Union Berlino ha aperto alla vendita di 2500 biglietti per la sfida di Champions League che si giocherà tra la squadra e tedesca ed il Napoli il prossimo 8 novembre allo stadio Diego Armando Maradona. Calcio d’inizio fissato per le 18:45 locali.

Impossibile non notare come nel comunicato la società biancorossa siano presenti anche dei “consigli” per chi si recherà nel capoluogo partenopeo per assistere al match.

Si consiglia ai tifosi dell’Union di indossare i colori biancorossi solo all’interno dello stadio durante la permanenza a Napoli

Evitare di allontanarsi dal centro verso le zone periferiche della città di Napoli.

Il livello d’allerta è dunque alto. Ancora negl’occhi dei tifosi di tutta Europa le immagini che arrivarono da Napoli nei giorni della sfida tra gli azzurri ed un’altra squadra tedesca, l’Eintracht di Francoforte. La guerriglia urbana prima della sfida di Champions League dell’anno scorso portò ad oltre duecenti persone fermate dalle autorità e danni ingenti a veicoli ed esercizi pubblici.

Union che riceverà il Napoli tra le mura amiche il prossimo martedì. I biancorossi, che hanno iniziato il loro cammino europeo perdendo per 1-0 Santiago Bernabéu grazie al goal nel finale di Jude Bellingham e facendosi rimontare all’Olympiastadion dal Braga , sono chiamati a compiere l’ impresa nel doppio confronto contro la squadra di Rudi Garcia per mantenere vive le speranze di una miracolosa qualificazione agli ottavi di finale o di quantomeno accontentarsi di retrocedere in Europa League, competizione disputata già lo scorso anno ed abbandonata dopo la sconfitta nel doppio confronto contro i belgi dell’Union Saint Gilloise.

