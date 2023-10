L’Union Berlin in crisi: il Napoli è come un compleanno che non vorresti mai festeggiare (Faz)

La Faz: era dal 2004 che l’Union non perdeva otto partite di fila ma allora era in quarta divisione. Il tecnico Fischer sa di essere in bilico

La crisi dell’Union Berlin reduce da otto sconfitte di fila tra Bundesliga e Champions. Scrive la Faz:

Erano felici all’Union Berlin alla fine di agosto, dopo il sorteggio di Champions. Real Madrid, Napoli, più il Braga. Avversari di richiamo per la prima volta nell’élite europea.

Oggi non c’è quasi più nessuno che è felice. La partita di martedì col Napoli è più che un appuntamento sgradito. È come un compleanno che deve essere festeggiato perché i tuoi parenti se lo aspettano, anche se attualmente sei sotto stress per il trasloco e devi anche cambiare lavoro. La partita contro i campioni d’Italia rischia di aumentare la già notevole crisi dei berlinesi.

La Faz ricorda che l’Union ha perso otto partite ufficiali di fila, sabato l’ultima sconfitta: in casa 0-3 contro lo Stoccarda.

L’ultima volta con otto sconfitte consecutive risale a 19 anni fa.

Ma nel 2004 il club giocava ancora nel campionato regionale di quarta divisione, e venne retrocesso a fine stagione. È passato molto, molto tempo. Oggi il club è completamente diverso, eppure le crisi innescano riflessi simili in ogni campionato.

“So anche che, alla fine, il calcio è uno sport di risultati. È una questione di classifica, e lì le cose non stanno andando bene”, ha detto l’allenatore dell’Union Urs Fischer.

Scrive la Faz:

più allarmanti sono le sfumature che Fischer ha percepito nelle domande che gli sono state poste dopo la netta sconfitta. Anche lui ora è al centro del dibattito, per la prima volta in oltre cinque anni. Lavora a Berlino ormai da così tanto tempo, finora le cose sono solo andate bene. È stato allenatore abbastanza a lungo per sapere che in un futuro non troppo lontano questa crisi sarà in gran parte associata a lui.

Fischer non pensa alle dimissioni.

«Penso che Urs Fischer ci stia pensando più di tutti ed è tutt’altro che soddisfatto della situazione», ha detto a Sky televisione il direttore sportivo dell’Union Oliver Ruhnert.

Contro lo Stoccarda non è servito il rientro di Rani Khedira e Robin Knoche dopo una lunga assenza per infortunio.

ilnapolista © riproduzione riservata