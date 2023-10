L’Union Berlin ha perso l’ottava partita consecutiva, non fa punti dal 26 agosto

Sei in Bundesliga e due in Champions. Oggi ha perso 3-0 in casa contro lo Stoccarda. Bonucci è rimasto in panchina

L’Union Berlin perde ancora: è la sesta sconfitta consecutiva in campionato dove non fa punti dal 26 agosto ed è l’ottava sconfitta consecutiva contando anche le due di Champions perse negli ultimi minuti contro Real Madrid e Braga. Oggi ha perso 3-0 in casa contro lo Stoccarda che è una delle sorprese della Bundesliga: è secondo in classifica. Bonucci non ha giocato. Le reti sono state segnate al 16esimo da Guirassy, all’81esimo da Katompa Mvumpa e all’88esimo da Undav.

Martedì l’Unione Berlin affronterà il Napoli in Champions, in Germania.

Scrive la Süddeustche Zeitung:

Quante probabilità aveva l’Union Berlin, un tempo così forte in casa, di vincere contro lo Stoccarda? Dopo sette sconfitte consecutive, contro un avversario che ne aveva recentemente vinto cinque di fila? Possibile domanda aggiuntiva: calcola la probabilità di vincere con l’attaccante dello Stoccarda Serhou Guirassy ​che finora ha segnato 13 gol in sette partite.

Qualunque sarebbero state le risposte corrette secondo le regole della teoria della probabilità, la risposta data dall’ottava giornata è stata 0-3 per lo Stoccarda. Guirassy ha segnato il primo gol, ovviamente, con un colpo di testa dopo un cross di Anthony Rouault (16°), gol numero 14. Ma poi è successo qualcosa che potrebbe ridurre temporaneamente le probabilità di future vittorie dello Stoccarda: Guirassy è stato colpito alla parte posteriore della coscia ed è dovuto uscire dopo mezz’ora.

L’allenatore dell’Union Urs Fischer inizialmente ha sorpreso affidandosi a Kevin Volland in attacco al posto di Sheraldo Becker. Tuttavia, ci sono stati pochi miglioramenti. E poco dopo che David Fofana ha mancato la migliore occasione per pareggiare su cross di Becker (79esimo), Silas ha sfruttato un contropiede ed è finita la partita.

ilnapolista © riproduzione riservata