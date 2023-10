“Il disgusto e la vergogna” per la sassaiola di Marsiglia contro il bus del Lione. «Incidenti gravi a meno di un anno dalle Olimpiadi»

L’Equipe sbatte Grosso insanguinato in prima pagina (come si fanno i giornali).

È una prima pagina shock quella scelta da L’Equipe, com’è giusto che sia dopo i vergognosi incidenti di Marsiglia con la sassaiola contro l’autobus del Lione, sassi che hanno colpito Grosso in volto e lo hanno ferito: quindici punti di sutura per l’italiano. La partita non si è giocata.

L’Equipe sbatte Grosso insanguinato in prima pagina col titolo: «il disgusto e la vergogna».

Scrive poi il quotidiano sportivo francese:

I tifosi della Ligue 1 sembrano non avere limiti. Dopo i gravi incidenti di Nizza-Marsiglia e Lione-Marsiglia nel 2021-2022, Montpellier-Clermont due giorni fa, adesso quelli di Marsiglia-Lione in programma questa domenica alle 20:45 e rinviato. Per colpa della stupidità di pochi.

Scrive L’Equipe che le responsabilità non ricadono sul Marsiglia ma sulle autorità incaricate dell’ordine pubblico.

Non è quindi la commissione disciplinare della Lega (LFP) che, a differenza degli altri casi, dovrà imporre una sanzione, se ci deve essere una sanzione. Come ha precisato la Lega, in un comunicato stampa inviato intorno alle ore 21, la sua commissione dovrà molto probabilmente fissare una data per rinviare la partita. Quindi non dovrebbero esserci sanzioni sportive.

Dopo il lancio di una bottiglia su Dimitri Payet, nel novembre 2021, che aveva portato allo stop di Lione-Marsiglia dopo soli quattro minuti di gioco, pochi mesi dopo le esplosioni di Nice-Marsiglia, si è tenuta una riunione di crisi presso il ministero dell’Interno. Erano state prese decisioni, in particolare quella di creare un’unità di crisi che, al minimo incidente grave a margine di una partita, doveva giudicare se la partita poteva proseguire o no.

« Le dégoût et la honte » en une du journal L’Équipe du lundi 30 octobre#OMOL pic.twitter.com/zhIBoMFbZ4 — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 29, 2023

Un’unità di crisi riunita al Velodrome

Ecco cosa è successo domenica al Velodrome. Il prefetto Rhône, i rappresentanti delle forze dell’ordine, l’arbitro François Letexier, i vari delegati e i rappresentanti dei due club in collegamento con la Lega si sono incontrati per circa un’ora per decidere se giocare o meno.

Lo stato di salute di Grosso e del suo vice non sono stati considerati compatibili con la partita.

“Alla riunione della cellula di crisi (…), l’Olympique Lione ha reso nota la sua opposizione a prendere parte alla riunione date le circostanze”.

Questo incidente è una macchia sulle autorità pubbliche, soprattutto perché non è il primo del suo genere a Marsiglia. Cade a meno di un anno dalle Olimpiadi di Parigi, mentre Gérald Darmanin e Amélie Oudéa-Castéra, ministro dell’Interno e dello Sport, hanno inviato una lettera a tutti i prefetti il 13 ottobre, come rivelato da L’Equipe, in cui hanno insistito sulla necessità che la stagione 2023-2024 si svolga il più agevolmente possibile in termini di sicurezza.

