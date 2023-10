“Las Crónicas del 10”: il libro che celebra Maradona e unisce Napoli e Cali

La direttrice della Fiera del Libro: «Cali e Napoli condividono un interessante punto di collegamento: Maradona».

Alla Fiera Internazionale del Libro di Cali ci sarà anche Napoli e il Napoli. Durante la fiera sarà infatti presentato il libro “Las Crónicas del 10”. Il libro “onora Napoli, la città invitata alla Fiera quest’anno e unisce due città attraverso le storie del calcio argentino“. Il protagonista non può che essere Diego Armando Maradona.

A parlare della presentazione del libro dedicato a Maradona è el Pais. Il quotidiano scrive come all’interno di “Las Crónicas del 10” ci siano i racconti dei più grandi giornalisti della Colombia. Da Hugo Mario Cárdenas con “Nato in Argentina e consacrato in Italia, ma riparato in Colombia” a César Polanía con “Il giorno in cui Maradona potrebbe diventare un diavolo”. Ci sono anche gli interventi di Santiago Cruz Hoyos con “Ho visto l’esordio di Maradona a Cali e al Napoli”. E ancora Gerardo Quintero con “I canti celestiali al D10S”; Carmen Andrea Rengifo con “El D10S” e María Fernanda Jaramillo con “El D10S tra paradiso e inferno”.

Il quotidiano riporta anche le parole della scrittrice e giornalista Paola Guevara, direttrice della Fil Cali:

«Per un capriccio del destino, Cali e Napoli condividono un interessante punto di collegamento: Diego Armando Maradona. Con questo spirito, grandi voci della regione si sono unite a importanti editori universitari, insieme alla Fiera del Libro, per presentare questo libro».

E ancora:

«Questo libro cerca di registrare le storie sorprendenti che collegano il leggendario idolo argentino con due città che, nonostante la loro distanza geografica, sembrano intrecciate nella loro essenza, come due gol nello stesso stadio, dove riposa un genio del calcio e, allo stesso tempo, un idolo dai piedi d’argilla che forse ha deviato il proprio destino verso la controversia, irridendo la gloria che nasceva dai suoi stessi piedi (e dall’occasionale ‘mano di Dio’). Questa preziosa raccolta di narrazioni giornalistiche ha intrapreso la missione di immortalare storie uniche, storie che meritano di durare nella memoria collettiva e di non svanire nell’oblio».

Il libro sarà consegnato simbolicamente alla città di Napoli attraverso Adriano Corbi, rappresentante di Napoli Città Libro. Di seguito alcuni degli estratti del libro, come quello di Rafael Araújo che ha scritto ““Ho raccontato il gol più bello di Maradona”:

«Era il 19 febbraio 1980 in una partita tra Argentinos Juniors e Deportivo Pereira, a Pereira. È stato un fuoricampo ed è stato un gol spettacolare. Maradona ha preso la palla in mezzo al campo, schivando uno, due, tre, quattro e cinque rivali fino al portiere e poi segnando il gol. Ha lasciato tutti i giocatori sparsi sul campo, caduti, come se fossero soldatini di piombo».

Nel libro si racconta anche come Maradona fu ad un passo dal firmare per l’América de Cali, degli interventi medici per ricostruire il ginocchio; senza tralasciare il suo lato oscuro. Il libro “ha 84 pagine e una tiratura di 200 copie in questa prima edizione. Può essere acquistato per 20.000 dollari alla presentazione , oppure scaricato gratuitamente, in formato digitale, dal sito Fil Cali“.

