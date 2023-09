L’Everton venduto (o svenduto) agli americani del Genoa per 150 milioni di euro

Sottoscritto l’accordo con 777 Partners, per 600 milioni compresa la costruzione del nuovo stadio. Telegraph: “Prezzi da saldo”

Hanno vinto i tifosi, più o meno. Farhad Moshiri è ormai storia dell’Everton. Ha ceduto l’Everton a 777 Partners, gli americani che posseggono anche il Genoa. La società di private equity ha firmato un accordo per acquisire la sua intera partecipazione nel club, il 94,1% delle azioni. L’imprenditore anglo-iraniano che aveva portato l’Everton a essere indagato dalla Premier League per il “non rispetto delle regole sulla sostenibilità” dovrà però prima ottenere il via libera all’operazione da parte della Premier League, della FA e della Financial Conduct Authority,

777 Partners ha già una presenza significativa nel mondo del calcio: Oltre a controllare il Genoa possiede lo Standard de Liege in Belgio, li Red Star Francia, il Vasco da Gama in Brasile e l’Hertha Berlino in Germania, e ha una quota di minoranza nel Melbourne City e nel Siviglia.

In assenza di conferme ufficiali, i giornali inglesi scrivono di un accordo che da circa 600 milioni di euro, ma che comprende anche la costruzione del nuovo stadio dell’Everton: il club in sé verrebbe valutato intorno ai 150 milioni di euro. Il Telegraph scrive di prezzi da saldo.

ilnapolista © riproduzione riservata