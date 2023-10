La Pellegrini: «Abbiamo fatto il test insieme, lo ha controllato Matteo ed è tornato col sorriso»

La Divina a Verissimo nella prima intervista col pancione: «Diventerò mamma tra Natale e Capodanno, il parto sarà in acqua. Il nome? Per adesso solo “Meringa”»

«Era il nostro sogno, era quello che speravamo: volevamo allargare la famiglia appena creata. Abbiamo atteso parecchio per l’annuncio, quando lo abbiamo detto ero già incinta da oltre 4 mesi. Volevamo cercare di vivere tutto più normalmente possibile, lo abbiamo tenuto nascosto finché è stato possibile. Sto bene, è una gravidanza bellissima, mai problematica. Sono riuscita a mantenere la mia vita con i miei impegni, i miei ritmi»

La bimba dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno e il parto dovrebbe essere in acqua, ambiente congeniale alla Pellegrini

«Vorrei che il prima possibile prendesse confidenza con questo ambiente meraviglioso. L’idea è che possa essere una bimba sportiva, ovviamente sceglierà lei la sua strada. Abbiamo saputo subito il sesso della bambina, la ginecologa lo aveva capito già alla seconda visita. Quando ce lo ha detto, una lacrimuccia è scesa»

Top secret il nome della bambina, per ora ha un soprannome “Meringa”, anche se Matteo Giunta in collegamento si tradisce «Abbiamo scelto il nome? Sì… Ma abbiamo tempo per poterlo cambiare…»

In collegamento a Verissimo anche Matteo Giunta, il marito di Federica Pellegrini, che assisterà al parto: «Pronto è una parola grossa. Spero di non essere un padre troppo protettivo ma sento che sarò molto geloso»

L’ex nuotatrice ha poi ammesso che il test di gravidanza è stato fatto insieme, «dopo un ritardo già di una settimana. Non c’è stato nulla di troppo romantico. Abbiamo fatto un classico test casalingo però poi è andato lui a vederlo, io non ho voluto. È tornato con un sorriso a 32 denti»

