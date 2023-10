Kjaer si aggiunge agli indisponibili di Napoli-Milan (Gazzetta)

Kjaer indisponibile per la partita di questa sera. Sono sette gli assenti per Stefano Pioli che deve rinunciare anche a Thiaw in difesa

Mancherà anche Simon Kjaer nella sfida tra Napoli e Milan questa sera, 29 ottobre.

Per i rossoneri non ci sarà Malick Thiaw espulso con la Juventus. Il tedesco è stato espulso per aver impedito a Moise Kean una chiara occasione da goal, strattonandolo e tirandolo a terra come ultimo uomo.

Il Milan scenderà dunque con la linea difensiva dell’anno dello scudetto: Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Soprattutto perché tra gli indisponibili, come riporta Gazzetta, ci sarebbe anche Kjaer. Così la rosa del Milan, nel reparto difensivo, si restringe ancora di più:

“Stefano Pioli non potrà contare su Simon Kjaer, fermatosi per un affaticamento muscolare nelle ultime ore. Non era prevista la sua partenza dal 1′, ma si tratta di un forfait comunque importante”.

Gli altri infortunati sarebbero Loftus-Cheek, Caldara, Chukuwueze, Bennacer e Sportiello.

Per il Napoli non ci sono né infortunati né squalificati, fatta eccezione per il giocatore più importante di tutti: Victor Osimhen. Per questo motivo è probabile che sarà scelto Raspadori al suo posto.

Il nigeriano sarà comunque vicino ai suoi compagni, non fisicamente è ovvio, perché seguirà la partita in diretta da Lagos, in Nigeria.

“Osimhen seguirà la partita in tv da Lagos, dovrebbe essere ancora Raspadori l’epicentro della proposta offensiva del Napoli. Proverà a fare l’esca, il centravanti di raccordo, dovrà essere sostenuto dagli inserimenti di centrocampisti ed esterni offensivi”.

