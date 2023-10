Kim non convince Matthaus: «Non è ancora all’altezza del Bayern»

A Sky De: «È un fattore di incertezza per il Bayern. Non è ancora all’altezza delle aspettative, visto quello che ha portato con sé dall’Italia»

Kim Min-Jae ha stregato fin da subito Thomas Tuchel, l’allenatore del Bayern Monaco, che lo ha promosso subito a titolare, relegando in panchina l’ex Juve De Ligt.

Tuttavia in Germania c’è chi storce il naso a vedere le prestazioni del sudcoreano. Fra questi la leggenda dei bavaresi Lothar Matthaus che ai microfoni di Sky Germania:

«Non è ancora così avanti come speravamo, è un fattore di incertezza per il Bayern. Deve abituarsi alla Bundesliga. Non ho nulla contro il giocatore, ma non è ancora stato all’altezza delle aspettative, visto quello ha portato con sé dall’Italia».

L’ex difensore del Napoli, quindi, sembra sia in difficolta. Inoltre il Bayern Monaco ha richiamato tra le sue fila anche l’ex Jerome Boateng che era svincolato. Altro difensore che nel Bayern ha vinto praticamente tutto. I bavaresi lo hanno richiamato soprattutto perché Tuchel in difesa si ritrova senza difensore centrali. Kim infatti salterà qualche giornata a causa di un piccolo infortunio. Anche i compagni di reparto Upamecano e De Ligt hanno avuto qualche problema e quindi sono a mezzo servizio.

Del resto, il buon vecchio Matthaus difficilmente riserva belle parole per i giocatori del Bayern. L’ultimo in ordine di tempo fu Lucas Hernandez, poi trasferitosi al Psg. Di lui quest’estate diceva:

«Non ha mostrato gratitudine (al Bayern, ndr), l’esempio perfetto di mancanza di carattere».

