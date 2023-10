Juventus, Allegri non troverebbe banco nemmeno nelle scuole serali (Damascelli)

Sul Giornale: “Pessima l’idea di Miretti con Kean contro il Toro. Inutili gli aumenti di capitale se poi il capitale umano viene utilizzato in modo così sciocco “

Sul Giornale il commento di Damascelli sulle prime tre partite dell’ottava giornata di Serie A. L’Inter spreca a San Siro contro il Bologna. La Juventus vince un derby soporifero contro il Torino. Il Milan strappa i tre punti a Marassi contro il Genoa.

È sulla Juventus però che il giornalista si sofferma di più. Damascelli ce l’ha con Allegri:

“La stranezza di San Siro si è trasformata in noia a Torino in un derby da stipsi, Allegri ha vinto sbagliando le scelte iniziali, l’idea di Miretti a ridosso dell’unica punta Kean è stata senza logica, figlia del football parsimonioso del livornese. Inutili gli aumenti di capitale se poi il capitale umano viene utilizzato in modo così sciocco. L’innesto di Milik, subito nella ripresa, al posto del ventenne piemontese, è stata l’ammissione dell’errore. Allegri, alla vigilia, aveva invitato i giornalisti a ritornare a scuola per capire meglio il suo italiano, ritengo che, se la si giocasse sulla sintassi e la consecutio, Allegri & i suoi sodali non troverebbero un banco nemmeno nelle scuole serali. La noia, scossa dai due gol della solida Juventus, è stata favorita dalla povertà assoluta del Toro incatenato, la mollezza granata si riassume nel solo ammonito Bellanova, c’era una volta il derby“.

Per Damascelli quindi un Allegri che corre ai ripari con l’ingresso dell’attaccante polacco in campo. Il giornalista non crede alla tesi di una staffetta, un piano per non esaurire subito tutte le frecce al suo arco.

Sull’Inter:

“Divertente e spavalda prima, confusa e nervosa dopo, troppe isterie e svenimenti teatrali, con la sensazione che Lautaro sia la carta di credito platinum però invalidata dall’eccessiva fretta e dall’affanno di ritrovare il vantaggio smarrito“.

