In conferenza: «Io vengo qui tranquillo. L’unica catena è quella della bicicletta. O io non conosco l’italiano o lei non capisce»

Allegri battibecca in conferenza con un giornalista.

“È preoccupato da questa catena di infortuni anche muscolari? Aspetta, aspetta, aspetta. Catena, ci vuole della calma. Perché se no…. “

E’ iniziato così il lungo botta e risposta tenuto quest’oggi in conferenza stampa tra Massimiliano Allegri e un giornalista che ha caratterizzato la vigilia del derby della Mole.

Giornalista: “Beh, serie di infortuni: Alex Sandro, Pogba…”.

Allegri: “Pogba che?”.

Giornalista: “Pogba ha avuto questo problema fisico prima di fermarsi nelle prime giornate”.

A.: “Dove? Che problema fisico ha avuto?”.

Giornalista: “Ha saltato tutta la tournée”.

A.: “Tutta la tournée l’ha saltata perché?”.

Giornalista: “Noi scriviamo quello che ci dicono. Ce lo dica lei”.

A.: “Per un vecchio problema al ginocchio. Vlahovic è un problema muscolare? No. Solo Alex Sandro”.

Giornalista: “E Chiesa…”.

A.: “Forse devo andare a scuola a ripassare l’italiano, o io parlo male l’italiano o lei non capisce. Perché poi mi fate arrabbiare, io vengo qui sereno e tranquillo… Vi sto dicendo che dalla risonanza di Chiesa non è emerso nulla, ma ha un fastidio e se è preoccupato non lo faccio giocare. Vlahovic ha un problema alla schiena, non è muscolare. L’unico infortunio muscolare è Alex Sandro, catene di infortuni non ce ne sono, l’unica catena che c’è è quella della bicicletta”.

Giornalista: “C’è stato anche l’infortunio di Kean”.

A.: “Kean dove?”.

Giornalista: “Ha avuto un infortunio alla tibia”.

A.: “Quella è una roba vecchia di un anno, un colpo. C’era fuori un soprosso e veniva fuori il dolore, finito”.

Giornalista: “Questa comunque era la premessa…”.

A.: “Eh no, non me le fare allora le premesse. Vai direttamente alla domanda”.

Giornalista: “La domanda era: in una stagione senza Coppe…”.

Allegri lo stoppa: “Cosa c’è? Se c’è un infortunio ne gioca un altro. In dieci andiamo in campo. Risolto il problema”.

