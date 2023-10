Italiano: «A Napoli senza alibi, la reazione in coppa ci ha lasciato qualcosa di positivo»

Ai canali del club: «Contro il Ferencvaros una reazione fantastica, pensavamo andasse diversamente. L’unico problema è la forza del Napoli»

Vicenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali del proprio club a proposito della partita di domani contro il Napoli. Fischio d’inizio al Maradona alle ore 20:45.

«La squadra sta bene. Arriviamo da un bel momento e da un bel po’ di risultati positivi. Abbiamo lavorato bene dopo la partita di coppa, che ci ha lasciato qualcosa di positivo con la reazione, la rimonta, il carattere. Abbiamo preparato la partita di domani contro il Napoli con attenzione, vogliamo ben figurare, rispettiamo e sappiamo che squadra è il Napoli ma andremo lì per dare filo da torcere».

Quali gli aspetti su cui lavorare?

«Non ho il pensiero di trovare scuse o alibi per il poco tempo. L’unica difficoltà è la forza e la bravura del nostro avversario, dobbiamo essere bravi ad entrare nel clima in poco tempo e prepararci per fare una grande prestazione».

Cosa si porta dietro del Ferencvaros?

«L’ho detto prima: è stata una reazione fantastica da parte dei ragazzi, una partita che pensavamo andasse in modo diverso. Volevamo prenderla subito in mano, poi si è complicata e siamo stati bravi a reagire, con i subentrati che sono un valore aggiunto. Alla fine siamo usciti con felicità ed orgoglio fra gli applausi, una bella soddisfazione anche perché lo stadio ci ha trascinato nonostante fosse mancata la vittoria. Mi auguro che questo clima continui a lungo».

Italiano sul Napoli:

«Il Napoli è forte e lo è da tantissimi anni, è costantemente fra le prime, con grandi giocatori e grandi allenatori. Ha giocatori di livello mondiale, sarà un test molto impegnativo. Sappiamo cosa ci aspetta e che dovremo sudare per ottenere punti, ma oramai siamo abituati».

La panchina sarà ancora decisiva?

«Quello sempre, in tutte le partite, se entrano in campo con spirito battagliero si mantiene l’intensità e si può lottare sempre per il risultato. Stiamo rispondendo bene e proponendo questo atteggiamento, qualche risultato dalla panchina sta arrivando».

