Il volto di Grosso dopo la sassaiola di ieri sera, 13 i punti di sutura (Sky)

Ieri sera prima di Marsiglia-Lione, l’autobus degli ospiti è stato colpito da una sassaiola. I danni più gravi li ha riportati proprio Grosso

Fabio Grosso mostra il suo volto dopo il vile attacco all’autobus del Lione di ieri sera. Alla fine sono 13 i punti di sutura tra palpebra e sopracciglio. Nella foto diffusa da Sky Sport, l’ex campione del mondo 2006 sorride e mostra i danni subiti ieri sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)

Sky riporta dei 13 punti di sutura (e non 12): “Ferito Fabio Grosso a cui sono stati applicati 13 punti di sutura e match non disputato”.

Duro comunicato del Lione:

“Se in passato si erano già verificati attacchi di questo tipo, di cui l’Olympique Lyonnais si è sempre rammaricato, questa domenica, 29 ottobre, è stato compiuto un nuovo passo verso il peggio“.

I fatti di ieri sera

L’arrivo del Lione a Marsiglia è stato, storicamente, spesso movimentato, ma mai tanto quanto questa domenica.

“Non ho mai visto una roba del genere in vita mia», dice un testimone. Il pullman del Lione è stato attaccato dai tifosi del Marsiglia poco prima del suo arrivo allo Stade Vélodrome, era stato rallentato più volte durante il tragitto.

Metà dei finestrini situati sul fianco destro sono esplosi. L’allenatore Fabio Grosso è rimasto ferito al volto ed è sceso dall’autobus sanguinante, una volta arrivato al Velodromo. Anche il suo vice Raffaele Longo è stato colpito a un occhio. Diversi giocatori sembrano anche essere stati molto segnati dall’episodio.

Il Lione non ha ancora reagito ufficialmente. Le due squadre dovrebbero giocare alle 20.45. Di fronte a questo incidente, la tenuta della partita, incerta, dovrebbe diventare più chiara nei prossimi minuti.

Scrive l’Equiope:

secondo le nostre informazioni, François Letexier, l’arbitro della partita, non sarebbe favorevole a giocare la partita, ma la decisione finale spetta alla prefettura. La prefettura vuole giocarla visto che 60.000 spettatori sono già nello stadio.

I giocatori del Lione vogliono giocare anche se in molti sono scioccati. I vertici del Lione non hanno preso alcuna decisione sul da farsi dopo questa aggressione. Le discussioni sono in corso con i funzionari della Ligue1 e della Federazione, Grosso soffre di vertigini

