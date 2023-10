La Curva nerazzurra su Instagram: «Ennesimo abuso. La legge non è uguale per tutti». Erano pronti 50mila fischietti

Il questore di Milano vieta i fischietti per Inter-Roma: smontata la protesta anti-Lukaku. “Tragedia” a Milano. La conferma arriva direttamente dai diretti interessati, la Curva Nord dell’Inter. I tifosi neroazzurri avevano preparato un’accoglienza coi fiocchi a Lukaku. Domenica pomeriggio, il belga ritorna in quella che è stata per qualche anno la sua casa, San Siro, ma ci ritorna da “traditore”.

La Curva aveva annunciato la presenza di un numero di fischietti di 10 volte superiore a quello degli arbitri ufficiali. A ricordarlo bene Sport Mediaset:

“Prima settantamila, poi cinquantamila a scalare fino ai 31mila fischietti annunciati dai tifosi dell’Inter per accogliere il “traditore” Romelu Lukaku. Invece lo scenario è cambiato e nessun fischietto sarà ammesso all’interno del Meazza. Come riportato da Marco Barzaghi, la decisione sarebbe stata presa dal questore dopo un reclamo presentato dalla Roma“.

A diffondere la notizia la stessa curva che su Instagram ha scritto: «Ennesimo abuso. La legge non è uguale per tutti», in più il riferimento a un episodio precedente successo a Firenze.

Adesso la paura di Zazzaroni sembra quantomeno fondata. Qualche giorno fa sul suo giornale scriveva:

“Sul centravantone belga è stato detto e scritto di tutto. E a pochi giorni dalla partita dei malumori c’è chi continua ad annunciare proteste rumorose, un’accoglienza degna dei peggiori barabba. Quando Andrea Ramazzotti, 25 anni di straordinaria fedeltà al Corriere dello Sport prima di passare alla Gazza, il più mansueto e educato dei cronisti, scrive «adesso è curioso vedere quel che succederà domenica, dagli incroci di sguardi nel tunnel alle strette di mano (ci saranno con tutti?) prima del fischio d’inizio in mezzo al campo, e poi durante un match nel quale ogni contrasto, magari non sarà un semplice contrasto»; beh, quando uno come Ramazza (confidenziale) scrive certe cose mi preoccupo un po’. “Non sarà un semplice contrasto?” what does it means?, cosa significa? Je menano apposta?”

