Il Mainz licenzia El Ghazy per un post pro-Palestina considerato antisemita

Il club di Bundesliga, il Mainz, ha licenziato un suo giocatore per aver pubblicato un post sui social pro-Palestina considerato antisemita. Si tratta di El Ghazi, giocatore preso circa un mese da svincolato. Il club tedesco ha deciso di liberarlo dagli allenamenti e dalle partite.

Questo è quello che si legge nel comunicato del Mainz:

“L’Fsv Mainz 05 libera Anwar El Ghazi dagli allenamenti e dalle partite. L’esenzione è una risposta a un post sui social media del 28enne domenica sera, ora cancellato. In questo modo El Ghazi ha preso una posizione intollerabile per il club sul conflitto in Medio Oriente. La decisione è stata preceduta da una discussione dettagliata tra il consiglio e il giocatore.

Mainz 05 riconosce che ci sono prospettive diverse sul complesso conflitto in Medio Oriente che va avanti da decenni. Il club però prende chiaramente le distanze dal contenuto del post in quanto non rispecchia i valori del nostro club“.

🚨 OFFICIAL: Anwar El Ghazi has been suspended by Mainz for posting a pro Palestinian Instagram story. 👋

Just one month after his arrival, the Dutch forward has been relieved from training and match-day duties for an “intolerable position” according to the German club. 👀… pic.twitter.com/UUWBHFHf4c

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 17, 2023