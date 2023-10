Ibrahimovic: «L’ultimo scudetto al Milan il più soddisfacente. Ho riportato il Milan alla vittoria»

Al Festival dello Sport racconta la sua carriera tra scudetti, Leao e il rapporto con Raiola: «Ora ho libertà totale. Col Milan stiamo parlando»

Al “Festival dello Sport”, organizzato a Trento dalla Gazzetta dello Sport, è intervenuto Zlatan Ibrahimovic. Come sempre, incontenibile e iconico l’ex attaccante del Milan:

«Il bambino Zlatan era… tanti casini. Soprattutto pallone, ovviamente. Ovunque andassi me lo portavo dietro, anche se dicevano che non ero un talento. Poi facevo cose che non si possono fare, ma si impara e si cresce. L’identità di dove sei cresciuto rimane sempre dentro, ma la tiri fuori con eleganza, in un altra maniera».

All’Ajax lo paragonavano a Van Basten:

«Tutti si aspettavano che facessi come lui, ma non era così. Per me era la prima volta lontano da casa, non ero pronto a un paragone simile. Però non ho mollato e piano piano, mentalmente, sono diventato sempre più forte. E al secondo ho fatto il ‘battesimo’ a tutti».

Il rapporto con Mino Raiola:

«La mia carriera è iniziata con Mino. Quando l’ho conosciuto io facevo l’arrogante e lui pure. Al primo incontro, in un ristorante, lui ordina sushi per otto persone e tira fuori le statistiche di grandi campioni, differenti da Ibracadabra. Le mie erano inferiori, gli ho detto che lui mi serviva per fare il miracolo… Per me è stato un papà, un amico, tutto. Siamo cresciuti insieme, io con la mia carriera e lui con la sua. Siamo diventati forti insieme, alla fine più forti di tutti. Sia io che lui… Nei suoi ultimi giorni non era facile vederlo in difficoltà, volevo portarlo fuori dalla malattia, cercavo di dargli positività. Mi ha detto ‘Fai quello che ti rende felice’».

Ibrahimovic un po’ un attaccante gira mondo. Prima tappa in Italia, la Juventus:

«Capello alla Juve mi diceva ‘Ti tiro fuori tutto l’Ajax da dentro, e ti metto a posto’. Lui mi voleva più concreto in campo e più diretto. Dal primo giorno facevo lavoro davanti alla porta, ma intendo proprio tutti i giorni. A volte cercavo di nascondermi dietro ai compagni… Capello mi disse di studiare i movimenti di Van Basten in area. Trezeguet mi diceva ‘Tu prendi palla, ti giri e vai, che io ti aspetto avanti’. David era intelligente… Ho capito che in Italia la mentalità è quella di fare tanti gol, non solo giocare bene. Allora ho detto a Trezeguet ‘Ora aspetto anch’io davanti…’. Gli scudetti della Juve? Sono 38, non 36. Abbiamo lottato tutti i giorni, chi c’era sa il lavoro che è stato fatto. Abbiamo dimostrato di essere i più forti in Italia, ecco perché dico 38».

Poi Inter:

«Milan o Inter? Mino parlava con entrambe, ero più vicino al Milan ma dall’altra parte hanno fatto prima e ho firmato con l’Inter. All’Inter mi sentivo più forte rispetto ad Ajax e Juve, più completo. Con l’Inter abbiamo vinto tre scudetti di fila dopo 17 anni di assenza. Mi dicevo ‘se vado là e vinco, resto nella storia del club’».

In nerazzurro c’era anche un giovane Balotelli:

«Quando un ragazzino ha l’occasione di trasformare il suo talento nel futuro, e non coglie nemmeno un’occasione… Io dico che fuori ce ne sono tanti che ne hanno solo una, lui ne ha avute tante. Lui ha sprecato la sue occasioni».

Dall’Inter al Barça e poi al Milan:

«Barcellona è stata un’esperienza positiva, ho vinto diversi trofei, era un sogno essere lì. La squadra più forte del mondo. Volevo vincere altre sfide come test per me stesso. I primi sei mesi sono andati molto bene, poi è cambiata l’atmosfera».

Ibrahimovic sul primo Milan:

«Quando sono andato al Milan per me non era un momento facile. Il Barcellona voleva vendermi a tutti i costi, sapevo che il Milan parlava con Raiola. Nel tunnel del Camp Nou, al Trofeo Gamper, tutti i giocatori milanisti mi dicevano ‘tu vieni da noi’. Galliani era venuto a casa mia e di Helena, ha messo la giacca sul divano e lei mi chiedeva chi fosse quel signore… La sera a cena Galliani voleva offrire la cena, ma la carta di credito del Milan non funzionava. Gli ho detto ‘è a causa del mio acquisto’».

Allora c’era ancora Berlusconi presidente del Milan:

«Con Berlusconi avevo un buon rapporto, ho molta stima per come faceva le cose, come pensava. Un grande carisma, e poi era Mister Milan. Ha cambiato la storia del calcio e del Milan. A me lui ha ridato indietro la felicità smarrita a Barcellona. Grazie a lui ho sorriso ancora. Parlavamo spesso di tante cose, mi diceva come dovevo giocare, come muovermi. Mi stimolava, come calciatore e come persona».

Dopo i rossoneri parte Ibrahimovic parte per Parigi:

«Arrivare a Parigi è stato difficile, non volevo muovermi dal Milan, dove ero felice. A inizio estate ho detto a Galliani ‘Promettimi che non mi vendi’ e lui mi rispose ‘Va bene’. Un giorno ricevetti svariate chiamate, iniziai a capire di cosa si trattava, e quando parlai con Mino mi disse ‘È già tutto fatto’ e io risposi che non volevo. Avevano messo me e Thiago Silva in un unico pacco. Ho guardato il progetto, dove volevano arrivare e alla fine ho detto di sì».

Dalla Francia all’Inghilterra, a Manchester:

«Lo United era un top club, ma a chi chiedevo consiglio tutti mi dicevano di non andarci. Non a 35 anni, che sarebbe stato un rischio per la mia carriera. E allora questa è stata la mia sfida. Io preferisco camminare sul fuoco che sull’acqua, cosa che peraltro solo io posso fare. Là ero odiato, dicevano che ero arrogante, ma dopo tre mesi sono diventati tutti miei tifosi».

Ibrahimovic è sempre stato uno da gol impossibile come la rovesciata fuori area con la sua Svezia:

«La rovesciata contro l’Inghilterra? Prima conta il pensiero. Pensare di poter fare qualcosa di speciale, e non una conclusione normale. Mi sono detto di provare a fare qualcosa per la quale o sei un genio oppure no. Tipo Leao col Newcastle».

A proposito di Leao:

«Il tacco di Leao col Newcastle? Se fa gol là, è un genio. Non sono tacchi paragonabili, il suo e quello di Balotelli. Ecco perché Leao in campo e Balotelli in tribuna… Meglio Zlatan o Leao? Zlatan ha creato Leao…».

Da Manchester va via all’età di 37 anni, direzione Los Angeles:

«Sono felice che negli Usa sia arrivato Messi, così possono ricominciare a guardare il calcio. Dopo che ero andato via, non lo guardavano più…».

La voglia di competere ad alti livelli lo riporta a Milano, sulla soglia dei 40 anni. L’ultimo scudetto vinto da Ibrahimovic:

«L’ultimo scudetto al Milan è stato quello più soddisfacente di tutti, perché la squadra non era favorita, i giocatori non erano superstar. Non ero abituato a una situazione del genere. Quel Milan era tutto il contrario rispetto ai miei trascorsi. C’è stata una nuova dirigenza, Covid, nuovo allenatore, ma noi eravamo molto uniti. Da lì in avanti chi era pronto a fare sacrifici, è rimasto. Chi non lo era, è andato via. Mai avuto un gruppo così forte nel collettivo nella mia carriera.

Quando siamo arrivati al top, è tornato il pubblico ed è stato un gruppo che diventava più forte ogni giorno che passava. C’era chi diceva che era tutta fortuna, ma ce l’abbiamo fatta. Qualcosa che resterà nella storia per sempre. Dopo la partita contro il Sassuolo ho visto compagni che piangevano, gente dello staff che piangeva, e lì capisci cosa hai fatto. Avevo detto che avrei riportato il Milan alla vittoria e ho capito di esserci riuscito».

Sul fattaccio di Tonali, le parole di Ibrahimovic:

«Il suo sogno era il Milan e il primo anno era troppo tifoso. Gli ho detto ‘ora basta, ora fai un passo avanti e smetti di essere tifoso e fai la differenza’. Si vedeva il talento, ma un conto è il Brescia e un altro il Milan. Le scommesse? So poco di questa storia, mai sentito nulla da lui, non l’ho mai sentito stare male. Se è malato di gioco, occorre aiutarlo, perché è come una droga. Bisogna capire se ha giocato al casinò, anch’io l’ho fatto. Poi, certo, se uno scommette sul calcio è un’altra storia».

Il rapporto con Maldini:

«Con Paolo ho un buon rapporto, abbiamo passato insieme momenti positivi e negativi, lui stava crescendo come dirigente, non era una situazione facile. Tutti i giorni era al campo, parlava con Pioli, sul mercato non era facile perché c’era un budget limitato. In quel contesto l’ho conosciuto meglio, secondo me ha fatto un buon lavoro. E’ cresciuto tanto, mi spiace ciò che è successo, lui è una bandiera del Milan. Ma il calcio è così, cambia da un giorno all’altro. Felice di ciò che ha fatto per il Milan da calciatore e da dirigente».

Qualche parola anche su Lukaku:

«Lukaku gioca nella città del Papa? Sta giocando per me… Io lo conosco, ho giocato un anno con lui e non è quella persona che si è vista quella volta nel derby. Non mi aspettavo quell’atteggiamento. Colpa dei media, che lo hanno fatto sentire quello che non è. E’ stata una cosa strana, non era da lui, non è uno cattivo. Io invece sono stato me stesso… Io ho difeso i miei compagni e poi mi sono detto ‘se giochiamo un’altra partita vediamo cosa succede’».

Adesso Ibrahimovic non ha più il pallone in braccio:

«Sono passati pochi mesi dal mio ritiro. Ho una libertà totale, mi prendo il mio tempo, non ho chi mi dice cosa fare. Sto prendendo tempo per capire cosa fare. Ho più offerte adesso di quando giocavo… Se entro in qualcosa voglio fare la differenza ma essere me stesso. Vediamo cosa succede, qualcosa facciamo. Col Milan stiamo parlando, vediamo dove arriviamo, è il momento di conoscersi. Se uno può portare qualcosa fa effetto, altrimenti no».

