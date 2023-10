Højlund accusa San Marino: «Capisco l’italiano, volevano farmi male»

Il match con la Danimarca. «Mi hanno preso di mira, comportamento inaccettabile». I sammarinesi: «Dovrebbe essere abituato a duelli di un certo tipo»

Non si placano le polemiche che hanno accompagnato il finale di San Marino – Danimarca, gara disputatasi ieri al San Marino Stadium di Serravalle valevole per le qualificazioni ai prossimi europei. I padroni di casa, che hanno scritto il proprio nome nella storia segnando al minuto 61 il goal del momentaneo pareggio col centrocampista Alessandro Gollinucci, sono stati aspramente criticati dal centravanti avversario Rasmus Højlund per il trattamento riservatogli. La partita è finita 1-2 per la Danimarca, Hojlund ha segnato il gol dell’1-0.

“Mi sono sentito preso di mira – ha dichiarato al termine del match -. Comprendo l’italiano, ho sentito che parlavano tra di loro su come fermarmi“.

L’attuale attaccante del Manchester United, esploso la scorsa stagione nell’Atalanta di Giampiero Gasperini, ha già subito un infortunio ad inizio campionato che non gli ha permesso di svolgere tutta la preparazione con i Red Devils.

Questa mattina, attraverso una storia Instagram, la punta danese ha scritto:

“Facciamo tanto ogni giorno per essere al massimo della forma per le tante partite che siamo chiamati a giocare. L’atteggiamento mostrato da San Marino l’altra sera, cercando di farmi infortunare, è stato inaccettabile”

Raggiunto dai giornalisti del Daily Mail, il difensore sanmarinese Tosi ha replicato all’ attaccante, allontanando ogni accostamento con il trattamento killer che qualche anno fa i calciatori della Colombia riservarono a Neymar Junior durante la sfida del mondiale 2014 proprio in Brasile:

“Mi suona strano sentire queste parole da parte di un giocatore della Premier League, campionato in cui ci sono difensori molto più duri di noi. Dovrebbe essere abituato a duelli di un certo tipo. Piuttosto mi sarei aspettato tutt’altro atteggiamento da parte di un calciatore della sua fama. L’esultanza dopo il goal del vantaggio è stata fuori luogo“.

