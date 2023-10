Germania, i convocati di Nagelsmann: dopo due anni ritorna Hummels

Nella lista del ct più giovane della storia tedesca ci sono alcuni ritorni e diversi volti nuovi. Esclusi Emre Can e Schlotterbeck

Julian Nagelsmann inizia la sua avventura da commissario tecnico della Germania. Oggi il tecnico ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Stati Uniti, 14 ottobre, e Messico, il 18 ottobre.

Come era prevedibile, ci sono alcune sorprese fra gli uomini chiamati dall’ex allenatore del Bayern Monaco. Ritornano in nazionale Hummels (due anni di assenza dalla nazionale maggiore), Goretzka e Raum; assenti invece Emre Can e Schlotterbeck.

Tra i convocati anche alcuni nuovi volti tra cui “​​Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Kevin Behrens (Union Berlin) e Chris Führich (VfB Stuttgart) per la prossima trasferta negli Stati Uniti“.

Nagelsmann ha commentato così la lista dei convocati:

«Siamo una nuova squadra di allenatori e vogliamo vedere quanti più giocatori possibile nella cerchia della nazionale. Il nostro obiettivo è abituarci l’uno all’altro il più rapidamente possibile nel breve tempo che abbiamo e cercare di implementare i contenuti in pochi allenamenti. Mi aspetto, anche in questo breve periodo, che si possa vedere che tutti vogliono giocare per la nazionale, che tutti vogliono vincere le partite, anche qui e ora. Tutti dovrebbero essere altamente concentrati e divertirsi, il necessario divertimento».

Di seguito la lista completa dei convocati della Germania

Difesa: Robin Gosens (Union Berlin), Mats Hummels (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Milan)

Centrocampo: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Leroy Sané (Bayern Monaco), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Attacco: Kevin Behrens (Union Berlino), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Thomas Müller (Bayern Monaco).

