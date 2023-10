Gasperini: «Il Napoli ha problemi e perderà Osimhen per la Coppa d’Africa, vedo le milanesi davanti»

Alla Gazzetta: «Io tiranno? Insulto allo spogliatoio di qualcuno ceduto per scelta tecnica. C’è stata la possibilità di andare in Arabia ma non ero pronto»

L’intervista della Gazzetta dello Sport a Gasperini, allenatore della Atalanta. Il Gasp ha parlato anche del Napoli:

La Juve?

«Forte, ma ha qualche certezza in meno. Il Napoli ha problemi e perderà Osimhen per la Coppa d’Africa, ma resta la squadra che ha stravinto il campionato. Io vedo le milanesi e il Napoli davanti. La Roma, se Dybala e Lukaku stanno bene, se la gioca con le prime. La Lazio, dopo un anno straordinario, ha un rendimento più normale».

Poi solo Atalanta. Prima De Ketetelaere:

«No, ci sono state delle caratteristiche sulle quali ero convinto di poter lavorare. Charles era già molto considerato. Scommessa facile».

Poi le risposte da queste prime 8 giornate:

«Sul piano del gioco siamo cresciuti. Gli errori contro Frosinone, Fiorentina e Lazio hanno penalizzato un’ottima classifica che poteva essere straordinaria. Ho una preoccupazione. Ci sono stati 7-8 giocatori straordinari per rendimento e non abbiamo avuto infortuni particolari. Dopo la sosta inizia un tour de force. A parte Kolasinac, ci siamo retti sui giocatori della vecchia guardia. I nuovi hanno bisogno di tempo».

Tentazione Arabia per Gasperini?

«C’è stata la possibilità, non ero mentalmente pronto e avevo un impegno. Per quello che ho visto, non è un fuoco di paglia. Ci sono giovani preparati, che hanno studiato a Londra o a New York e sanno quello che vogliono, con disponibilità enormi».

Le hanno dato del tiranno. Sua moglie che ne pensa?

«Mi ha detto: “Lo vedi che lo dicono anche loro?”. A parte gli scherzi, è stato un insulto a centinaia di giocatori, all’ambiente Atalanta che è sempre stato giovane, fresco, educato, convinto… La forza della Dea è sempre stata la forza del suo spogliatoio che non può essere infangato da qualcuno ceduto per scelta tecnica».

Gasperini l’ “antipatico”. Quanto pesa l’etichetta?

«Mai avuto problemi con i tifosi. Con Fiorentina e Lazio, tutto è nato da episodi di campo:, per rigori dati o non dati. In questi anni l’Atalanta ha dato molto fastidio e ha subito decisioni inspiegabili. Io ci ho messo semplicemente la faccia per difenderla».

