Garcia: «I cambi all’intervallo? Non esiste solo il 4-3-3, l’ho detto quando sono arrivato»

A Dazn: «Mi è piaciuta la reazione della squadra e il fatto di crederci e di aver riaperto la partita. Anche in 10 contro 11 abbiamo avuto la palla vincente»

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del big match pareggiato contro il Milan

«È meglio recuperare un 2-2 però mi sembra un pareggio giusto, perché il primo tempo è stato del Milan e il secondo nostro. Mi è piaciuta la reazione della squadra e il fatto di crederci e di aver riaperto la partita perché il terzo gol è sempre importante e sul 2-1 era tutto possibile. Poi ci vuole un po’ di fortuna e anche in 10 contro 11 abbiamo avuto la palla della vittoria che non è voluto entrare. Bravi ai ragazzi, volevamo vincere questa partita però ci sta perché il Milan è una grande squadra e anche noi, lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo»

I cambi di Garcia all’intervallo?

«La lettura è stata quella di cambiare il modulo perché non c’è solo il 4-3-3. Noi abbiamo Raspadori e ci voleva un attaccante di più e pressare molto più alto e con due punte era più semplice. Così siamo tornati in partita. Peccato che Natan ha preso il secondo giallo un po’ per ingenuità»

Il ruolo di Raspadori?

«Ho sempre detto che Raspa può giocare in tutti i posti dell’attacco anche a destra, il futuro lo dirà. È un giocatore bravissimo, sa giocare a calcio , sa fare assist»

Garcia su Politano?

«Matteo è un giocatore che mi piace perché p alto intelligente ed uno dei pochi mancini che abbiamo. Sulla corsia di destra ha un legame calcistico forte con Di Lorenzo. Quest’anno possiamo contare sulle due fasce. Ha preso fiducia, aveva bisogno di continuità e ci ripaga. I nostri esterni devono essere decisivi. Matteo lavora tanto e aiuta tanto, per il momento va tutto bene, come a scuola, ma non deve mollare e sarò io il vigile per non farlo addormentare»

Potrebbe essere una svolta di gioco

«Dipende di chi ho a disposizione. Siamo in attesa di ritrovare Victor e anche Anguissa ancora non poteva partite titolare. L’ho detto quando sono arrivato che la nostra squadra deve essere brava a giocare con più moduli, è possibile che le partite cominceranno in un modo e in corsa possiamo cambiare modulo»

Su quando accaduto prima di Marsiglia-Lione

«Non lo sapevo»

