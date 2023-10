Garcia: «Domani alle 21 i calciatori saranno tutti a “bomba”»

In conferenza: «Dobbiamo arrivare con serenità a domani sera, e riflettere alle cose che dobbiamo mettere in campo»

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions contro il Real Madrid, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, sfoggia grande serenità e soprattutto tanta umiltà, che come ha detto sarò fondamentale per affrontare una squadra tanto forte e blasonata come quella di Carlo Ancelotti

«Questa partita che è locandina contro il Real che ha un palmares unico, con un allenatore che voi conoscete bene e che anche io conosco e apprezzo. Sarà una partita difficile però noi abbiamo l’ambizione di entrare in campo e fare di tutto per vincerla

Siamo forti in tutti i reparti e domani sarà una gara importante su tutti i piani e dovremmo essere prima di tutto umili e al 120% delle nostre qualità»

Parlando poi delle difficoltà mentale che una sfida del genere può rappresentare per i calciatori Garcia ha spiegato

«Abbiamo studiato questa squadra perché ogni squadra ha dei punti deboli. Poi dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, sulla nostra qualità e fiducia, dobbiamo arrivare con serenità a domani sera, perché alle 21 saranno tutti a “bomba”, poi si deve riflettere e pensare alle cose che dobbiamo mettere in campo, ma non serve dirsi ogni minuto che giochiamo contro una grande squadra»

Secondo Garcia la partita di domani può indirizzare il primo posto nel girone?

«Forse è ancora presto, la cosa importante per noi è aver vinto la prima a Braga, che non è mai facile vincere fuori casa in Champions. Domani faremo di tutto per vincerla, sapendo che abbiamo una grande squadra difronte. Meglio un risultato positivo per andare avanti nella competizione»

