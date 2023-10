Garcia: «Anguissa non può giocare un’intera partita, ma ci sarà»

In conferenza sulle alternative al camerunense: «Cajuste a Verona è stato uno dei migliori in campo. Elmas ha fatto bene quando è entrato».

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa del rientro in campo di Franck Anguissa; il centrocampista camerunense è fuori dal match del Napoli contro la Fiorentina, ma in questi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo:

«Cajuste a Verona è stato uno dei migliori in campo. A Berlino non è stata la stessa cosa, ma non è che un giocatore perde la mia fiducia perché gioca meno bene un pezzo di partita. Elmas ha fatto bene quando è entrato. Recuperiamo Anguissa, ma Frank non è ancora al cento per cento, non può fare i novanta minuti. Se partirà titolare dovrà uscire, altrimenti entrerà: deve ancora ritrovare il ritmo partita, come si suol dire».

I SOSTITUTI DEL CENTROCAMPISTA:

Gazzetta: Il Napoli un’alternativa così non l’ha avuta nemmeno nell’anno dello scudetto. Perché Ndombele era giocatore di altre caratteristiche. E lo stesso Elmas, che può ricoprire quel ruolo, non ha il passo e la fisicità dello svedese. E infatti a Verona è stato il giocatore che meglio ha sfruttato i movimenti ”a uscire” di Raspadori, arrivando pure davanti al portiere

L’INFORTUNIO:

La lesione di primo grado è la più lieve in assoluto, nel giro di 15-20 giorni dovrebbe tornare al 100%. Dovrà essere il ragazzo stesso a dire come si sente, prima dell’esame obiettivo dei sanitari. In linea di massima, 20 giorni dovrebbero bastare e non si deve sforzare la muscolatura del ragazzo in maniera prematura, altrimenti si rischia uno stop più lungo.

ilnapolista © riproduzione riservata