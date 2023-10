Fagioli potrebbe cavarsela con un anno di squalifica (Tuttosport)

Il centrocampista della Juve va verso il patteggiamento con la Procura federale. In una o due settimane verranno emesse tutte le dinamiche del caso.

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli ha ammesso di aver scommesso sul calcio agli investigatori della Procura di Torino. Tuttosport scrive però che il calciatore potrebbe cavarsela anche con un anno di squalifica:

“La Procura federale ha già raccolto tutti i verbali relativi all’indagine sul giocatore da parte della Procura di Torino; Giuseppe Chiné è pronto a chiudere il fascicolo relativo al centrocampista bianconero. Fagioli va verso il patteggiamento con la Procura federale, un percorso da effettuare prima che venga emesso il dispositivo del deferimento (che in caso di patteggiamento preventivo perderebbe la propria ragione d’essere) affinché Chiné emetta un dispositivo a chiusura indagini con la certificazione di pena invece di un deferimento che porterebbe al processo sportivo. L’attesa per la definizione di queste dinamiche è misurata in una o due settimane al massimo.

Fagioli intanto aspetta e ha posto in conto di dover guardare gli altri giocatori da lontano per un bel po’ di mesi: dieci, dodici? Lo vedremo, le pene previste dall’articolo 24 sono un vessillo che sventola dal pennone di una nave fantasma, perché la realtà è nella scia della navigazione ed è molto più prosaica”.

NEI GIORNI SCORSI, IL NAPOLISTA SULLA VICENDA FAGIOLI:

Rischia almeno tre anni per aver violato l’articolo 24 del comma 1. Secondo l’articolo, i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione è l’inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni e ammenda non inferiore a 25 mila euro. Se poi dalle indagini venisse fuori che Fagioli ha scommesso sulla Juve o sulla Cremonese (sua vecchia squadra), la posizione del calciatore potrebbe peggiorare ulteriormente. La Juve al momento non rischia nulla, se non di rimanere orfana di due centrocampisti importanti. L’articolo 24 del codice di giustizia sportiva, infatti, riguarda anche chi era a conoscenza dell’illecito non lo ha fatto presente.

ilnapolista © riproduzione riservata