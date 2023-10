Dopo Casale anche El Shaarawy querela Corona

«È stata un’operazione infamante e chirurgicamente orchestrata: i suoi autori devono senz’altro risponderne»

Dopo che questa mattina il procuratore di Nicolò Casale, Mario Giuffredi a TvPlay ha annunciato che il suo assistito aveva sporto querela presso la Procura di Milano con l’assistenza dello studio Furgiuele, in relazione alle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona,che lo avevano inserito tra gli artefici delle scommesse calcistiche illegali. Arriva la querela anche di Stephan El Shaarawy

«Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un’operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz’altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative»

Queste le parole del calciatore riportate dai suoi avvocati Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo di LCA Studio Legale – nella querela appena depositata contro Corona e Striscia la notizia alla Procura di Milano.

La ora legale di Casale “Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica”. La querela è per “diffamazione aggravata”, ma da quanto si apprende si chiede di verificare eventuali “profili di calunnia o di rivelazione di segreto d’ufficio” in relazione alle dichiarazioni rese in questura da Corona.

A Striscia la notizia, dopo l’accusa di essere stato censurato dal programma Rai “Avanti Popolo”, Corona ha rivelato i nomi di Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Lo riporta anche l’agenzia Adn Kronos:

“Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva a ‘Striscia la notizia’ da Fabrizio Corona, che questa notte ha ricevuto il Tapiro d’oro per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione ‘Avanti popolo’ (Rai3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano“.

