Di Lorenzo: «Dispiace per il loro gol: ho sbagliato io»

Il Napoli esce battuto dal Real Madrid nella notte di Champions al Maradona, ma gli azzurri sono consapevoli di quanto messo in campo e anche degli errori commessi e pronti a ripartire per vincere le prossime sfide e passare il turno dei girono. Il capitano Giovanni Di Lorenzo, al termine della sfida di Champions contro il Real Madrid, ci ha tenuto a scusarsi per il suo errore in occasione del pareggio dei Blancos ai microfoni di Sky Di Lorenzo: «Una grande gara contro grande squadra. Dispiace per il loro gol: ho sbagliato io l’uscita della palla. Un peccato perché eravamo presi dall’entusiasmo ed è arrivato anche il loro secondo gol, che gli ha dato fiducia. Sono riusciti a recuperare e a batterci»

Prima di lui a Sky aveva parlato il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti,

«È stata una partita difficile combattuta. Non siamo partiti bene e abbiamo incassato un gol che si poteva evitare. Abbiamo giocato molto bene nella prima fase, poi un momento di sofferenza dopo il calcio di rigore molto dubbio. Modric ha permesso di controllare »

Questo diceva a Turpin?

«Gli ho detto che non è rigore perché la regola dice che in un rimbalzo è difficile, sono rigori che non si fischiano soprattuto in Champions»

Valverde sul gol

«Dire che è autogol di Meret sembra assurdo, Valverde ha fatto un tiro incredibile. Valverde è un grandissimo giocatore che ha anche questo tiro formidabile, quanti gol farà non è importante»

Bellingham?

«Quello che stupisce è che ha 20, mostra qualità di talento ma soprattuto di personalità a soli 20 anni».

