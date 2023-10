David Lopez smentito dagli arbitri: «Abbiamo ascoltato l’audio, nessun insulto, chieda scusa»

Liga, il comitato arbitrale: «Il Girona venga ad ascoltare l’audio, dopodiché rettifichino le dichiarazioni». David Lopez aveva parlato di insulti

Caso David Lopez, il comitato arbitrale (Cta) prende posizione in difesa del direttore di gara Ortiz Arias accusato dal calciatore del Girona (ex Napoli) di averlo insultato.

Come scrive Diario As:

Il Comitato tecnico degli arbitri (Cta), dopo aver esaminato gli audio, ha rilasciato una dichiarazione per garantire che Ortiz Arias non ha rivolto insulti al centrale di Girona e che lo ha avvertito solo mostrandogli un secondo cartellino giallo se avesse continuato con le sue proteste. Inoltre, invita il Girona e il calciatore ad ascoltare gli audio e li esorta a fare una rettifica pubblica.

«Dopo aver ascoltato l’audio completo della partita Girona-Almería, registrato come indicato nel protocollo Var, il Cta vuole informare che l’arbitro della partita, il signor Miguel Angel Ortiz Arias, in nessun momento insulta o non rispetta il giocatore numero 5 di Girona, il signor David López. Lo avverte solo che se avesse continuato con quel comportamento sarebbe stato costretto a mostrargli il secondo cartellino giallo. Invitiamo il predetto giocatore, lo staff tecnico del club e i dirigenti che l’ente riterrà opportuni, ad ascoltare, presso la sede del Cta, gli audio della partita. Al termine dell’udienza, chiederemo una correzione pubblica negli stessi termini in cui ha fatto le sue dichiarazioni», è la dichiarazione del Cta.

Già nel dopo partita l’allenatore del Girona Míchel Sanchez aveva smentito il suo giocatore: “Ci scusiamo con l’arbitro”

Míchel Sánchez, all’inizio delle sue dichiarazioni dopo la partita, ha voluto scusarsi con la direzione di gara per le parole che David López ha dedicato al fischietto:

«Ci scusiamo con l’arbitro. David si è riscaldato e ho detto all’arbitro, a nome del club, di perdonarci. È stato un buon arbitraggio e non ha influenzato la partita. Queste sono situazioni che dobbiamo controllare, dobbiamo cercare di aiutare gli arbitri. David è un grande professionista e ci scusiamo. È un arbitro intenso e caldo e si sono scambiati qualche parola. Questo è tutto, deve rimanere sul campo. Se si trasforma in qualcos’altro, sbagliamo. È stato un momento di nervosismo e basta».

COSA AVEVA DETTO DAVID LOPEZ

Il giocatore è David Lopez, ex Napoli che ora che indossa i colori del Girona. Alla fine del primo tempo, nella consueta intervista inutile che va in onda, David Lopez riempie di contenuti i due minuti con Dazn:

«Rispetto il lavoro di tutti, ma cattive maniere e arroganza no. Tutti i giocatori di Prima Divisione saranno d’accordo che non si può lavorare così, è molto difficile. Cerchi di concentrarti sul gioco, ma è difficile. Ti manca di rispetto, ti insulta. Devi cercare di dimenticarlo e stare al tuo posto, però è dura».

Poi David Lopez ha anche aggiunto:

«Credo che i giocatori della Liga lo sappiano già. È una questione più umana che professionale. Stiamo tutti lavorando, si può sempre dire una parola in più ma non mancare di rispetto, non insultare. Siamo tutti sulla stessa barca».

